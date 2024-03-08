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Biden: ABD ordusuna Gazze limanında yardım rıhtımı kurulması talimatı verdim

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ABD Başkanı Biden, "Gazze'de 30 binden fazla Filistinli öldürüldü, bunların çoğu Hamas üyesi değildi; binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü. İsrail ve Hamas arasında 6 hafta sürecek acil bir ateşkes oluşturmak için durmadan çalışıyoruz" dedi. Biden, orduya Gazze limanında yardım rıhtımı kurulması talimatını verdiğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'de "Birliğin Durumu" konuşmasını gerçekleştirdi. Gazze'deki gelişmelere ilişkin konuşan Biden, 6 haftalık ateşkese acil ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Biden, Gazze sahilinde acil yardımlar için geçici bir rıhtım kurulacağını duyurdu. ABD ordusuna, bu misyona liderlik etmesi için talimat verdiğini kaydetti.

"BİNLERCE MASUM KADIN VE ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ"

ABD Başkanı Biden "Birliğin Durumu" konuşmasından satır başları şöyle; "Gazze'de 30 binden fazla Filistinli öldürüldü, bunların çoğu Hamas üyesi değildi; binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü. En az 6 hafta sürecek acil bir ateşkes oluşturmak için durmadan çalışıyoruz. Bu, rehinelerin evlerine dönmesini sağlayacak, dayanılmaz insani krizi hafifletecek ve daha kalıcı bir çözüme doğru ilerlemeyi sağlayacak.

GAZZE'YE GEÇİCİ YARDIM RIHTIMI

Amerika Birleşik Devletleri, Gazze'ye daha fazla insani yardım sağlanmasına yönelik uluslararası çabalara öncülük ediyor. ABD ordusuna, Akdeniz'de Gazze kıyısında, yiyecek, su, ilaç ve geçici barınak taşıyan büyük gemileri alabilecek geçici bir rıhtım kurması için bir acil durum misyonuna liderlik etmesi talimatını veriyorum.

İSRAİL'E UYARI

Gazze'ye geçici rıhtım ile yardımlar artacak ancak İsrail'in de yardımlara izin vererek ve yardım görevlilerini vurmayarak üzerine düşeni yapması gerekiyor."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Joe Biden Gazze Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Vatansever:

Allah sizin belanızı versin katil İsrail Amerika

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