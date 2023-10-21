Beytüşşebap'ta Mor Yuhanna Kilisesi ibadete açıldı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde Kato Dağı eteklerindeki Cevizağacı köyünde, huzur ortamının ardından yıkıntılarının üzerine inşa edilen Mor Yuhanna Kilisesi, düzenlenen ayinle ibadete açıldı.

Beytüşşebap ilçesinde Kato Dağı eteklerinde bulunan ve 1990'lı yıllarda terör olayları nedeniyle boşaltılan Cevizağacı köyüne huzur ortamıyla birlikte dönüşler başladı. Köylülerin, geçmişte ibadet ettikleri ancak tahrip olan kiliselerinin onarımı için Avrupa'da yaşayan hemşehrileri iş insanı Çelebi Yaramış'ın maddi destek sağlamasıyla, 4 yılda yeni kilise inşa edildi. Tamamlanan Mor Yuhanna Kilisesi düzenlenen ayinle ibadete açıldı. Açılışa Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, Türkiye Keldani Katolik Kilisesi Başpiskoposu Sabri Anar, Fransa'dan 90 kişilik kafileyle gelen iş insanı Çelebi Yaramış, köylüler ve ilçe sakinleri katıldı.

'BÜTÜN DÜNYA İNSANLARI İÇİN DUA EDİLDİ'

Tören sonrası açıklama yapan iş insanı Çelebi Yaramış, 'Biz bu köyün bir kilise ihtiyacı olacak diye anne ve babamızın hatırına inşa ettik. Bugün Fransa'dan gelen onlarca kişi bütün dünya insanları için barış, sevgi ve dostluk adına dua ettiler. Gelen herkese teşekkür ederim' dedi.Başpiskopos Sabri Anar ise 'Buraya kadar gelinen süreçte, desteklerini esirgemeyen emniyet güçlerine, belediyeye ve yerel halka çok teşekkürler" diye konuştu.Köylülerden Fehmi Yaramış da Beytüşşebap halkına gösterdikleri hoşgörülü nedeniyle şükran duyduklarını söyledi. (DHA)