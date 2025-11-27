Haberler

Beyaz Saray Yakınında Silahlı Saldırı: 2 Ulusal Muhafız Yaralı
Güncelleme:
ABD'nin Washington DC'sinde Beyaz Saray'a yakın bir bölgede 2 Ulusal Muhafız, silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Olayın ardından bir şüpheli yaralı olarak yakalandı ve güvenlik önlemleri artırıldı.

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafızı, silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Ülkede büyük yankı uyandıran saldırının ardından şüpheli yaralı olarak yakalandı. ABD Başkanı Donald Trump, büyük tepki gösterirken başkent Washington'a ek 500 Ulusal Muhafız askerinin gönderileceği öğrenildi.

ABD yerel saatiyle 14.15 sıralarında Beyaz Saray'a çok yakın bir bölgede 2 Ulusal Muhafız silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Ulusal Muhafızlar tedavi altına alınırken, saldırganın ise yaralı olarak yakalandığı belirtildi. Saldırının ardından FBI Direktörü Kash Patel ve bazı yetkililer önemli açıklamalarda bulundu. Patel, elde edilen ilk bilgilere göre saldırıyı bir kişinin gerçekleştirdiğini ve yaralı olarak ele geçirildiğini kaydetti. Saldırının önemli bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu ve üst düzeyde soruşturacağını ifade eden Patel, Başkan Donald Trump'ın da konuyla ilgili bilgilendirildiğini ve gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı.

BEYAZ SARAY'A 500 ULUSAL MUHAFIZ ASKERİ TAKVİYE GÖNDERİLİYOR

Bu arada Dominik Cumhuriyeti gezisini sırasında saldırı ile ilgili açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, başkentte güvenlik önlemlerinin artırılacağını ve ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla 500 Ulusal Muhafız askerinin Beyaz Saray ve çevresinde konuşturulacağı bilgisini verdi. Bu saldırıların kararlılıklarını güçlendireceğini de belirten Hegseth, "Başkentimizi, şehirlerimizi güvence altına alacağız" dedi.

Beyaz Saray yakınlarında ulusal muhafız askerlerine silahlı saldırı

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı! Askerler hayatını kaybetti
