Beyaz Saray, Ukrayna ve ABD'li müzakerecilerin Florida'da bir araya geleceğini duyurdu

Beyaz Saray, ABD'nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un 4 Aralık Perşembe günü Miami'de Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Rustem Umerov ile görüşeceğini doğruladı.

Görüşme, Witkoff'un 2 Aralık Salı günü Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaklaşık beş saat görüşmesinin ardından yapılacak.

Kremlin, görüşmelerde Ukrayna'daki savaşı sona erdirme konusunda "uzlaşılmadığını" söyledi.

ABD Başkanı Trump, damadı Jared Kushner'in de katıldığı görüşmelerin "oldukça iyi" geçtiğini söyledi ancak "tango yapmak için iki kişi gerekir" diyerek, henüz ne olacağını söylemek için erken olduğunu belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybhia, Rusya'nın "kan dökülmesine son vermesi gerektiğini" söyledi ve Putin'i "dünyanın zamanını boşa harcamakla" suçladı.

Bir muhabirin Witkoff ve Kushner'in Putin'in gerçekten savaşı bitirmek istediğine inanıp inanmadığı sorusuna Trump, "[Putin] savaşı bitirmek istiyor. Onların izlenimi bu yöndeydi" dedi.

Zelenskiy, 3 Aralık Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD ile Ukraynalı müzakereciler arasında "önümüzdeki günlerde" bir görüşme yapılacağını söylemişti.

X'te yaptığı açıklamada, "Şu anda dünya, savaşı sona erdirmek için gerçek bir fırsat olduğunu açıkça hissediyor" dedi.

Ancak müzakerelerin "Rusya'ya baskı yapılarak desteklenmesi gerektiğini" de sözlerine ekledi.

ABD-Rusya görüşmeleri, ABD'nin Ukrayna ve Avrupa liderleriyle yaptığı görüşmelerin ardından gerçekleşti.

Görüşmelerde barış anlaşmasının taslağının Rusya'nın taleplerine fazlaca dayalı olduğu yönündeki endişeler dile getirilmişti.

Putin'in kıdemli dış politika danışmanlarından Ushakov, "ABD'nin bazı önerileri az çok kabul edilebilir görünüyor, ancak bunların daha fazla tartışılması gerekiyor" derken bazılarının da Rusya lideri tarafından açıkça eleştirildiğini sözlerine ekledi.

Ushakov daha fazla ayrıntı vermese de Moskova ile Kiev arasında en azından iki önemli anlaşmazlık noktası varlığını sürdürüyor: Rus güçlerinin ele geçirdiği Ukrayna topraklarının kaderi ve Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri.

Kiev ve Avrupalı ortakları, bir barış anlaşması olsa bile, Rusya'nın gelecekte tekrar saldırmasını engellemenin en etkili yolunun Ukrayna'ya NATO üyeliği vermek olduğuna inanıyor.

Rusya böyle bir teklife şiddetle karşı çıkıyor ve Trump da Kiev'i ittifaka dahil etme niyetinde olmadığını defalarca dile getirdi.

Kremlin 3 Aralık Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimalinin Moskova'da ele alınan "kilit bir konu" olduğunu söyledi.

Ushakov, Rusya'nın müzakere pozisyonunun son dönemde savaş alanında elde ettiği başarılar sayesinde güçlendiğini ima etti.

Putin, ABD'nin Kremlin ziyareti öncesinde, Rus komuta merkezinde askeri üniformasıyla görüntülendi ve Ukrayna'nın doğusundaki stratejik öneme sahip Pokrovsk şehrinin yanı sıra yakındaki diğer yerleşim yerlerinin fethini talep eden komutanlardan brifing aldı.

Pokrovsk'ta çatışmalar devam ediyor ve Rus güçleri şehrin tamamını kontrol etmiyor, ancak Rus yetkililer askeri kazanım mesajlarının ABD tarafından duyulduğuna inanıyor.

Rus kuvvetleri doğuda bazı ilerlemeler kaydetti ve son haftalarda harekâtlarını yoğunlaştırmış gibi görünüyor.

AFP'nin ABD merkezli Savaş Araştırmaları Enstitüsü'nden (ISW) aldığı verilere dayanarak yaptığı analize göre, Kasım ayında Ukrayna topraklarının yaklaşık 701 kilometrekaresini ele geçirdiler ve şu anda Ukrayna topraklarının %19,3'ünü kontrol ediyorlar.

Kremlin 3 Aralık Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Putin'in Amerikalılarla "gerektiği kadar" görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Ancak Rusya-ABD ilişkileri daha samimi hale geldikçe Moskova ile Avrupa arasındaki uçurum da derinleşiyor.

Putin, Avrupa'yı Rusya'nın ABD ile ilişkilerini sabote etmekle, Moskova'nın kabul edemeyeceği talepler öne sürmekle ve barış sürecini engellemekle suçladı.

Witkoff ve Kushner ile görüşmesinden kısa bir süre önce Putin, Moskova'da düzenlenen bir forumda Avrupa ile çatışma istemediğini ancak "savaşa hazır" olduğunu söyledi.

İngiltere hükümet yetkilileri Putin'in mesajını, "barış konusunda ciddi olmayan bir başkanın Kremlin zırvalarından biri" olarak nitelendirerek reddetti.

NATO dışişleri bakanları 3 Aralık Çarşamba günü Brüksel'de bir araya geldi ve Genel Sekreter Mark Rutte, barış görüşmelerinin gerçekleşmesinin olumlu olduğunu ancak Ukrayna'nın "mücadeleyi sürdürebilmek için en güçlü konuma getirilmesi" gerektiğini söyledi.

AB üyesi ülkeler, Avrupa Parlamentosu üyeleriyle 2027 yılı sonuna kadar Avrupa'nın Rus gazından tamamen bağımsız hale getirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya ile uzun vadeli doğalgaz boru hattı sözleşmelerinin Eylül 2027'den, sıvılaştırılmış doğalgaz için uzun vadeli sözleşmelerin ise Ocak 2027'den itibaren yasaklanacağı anlamına gelen anlaşma kapsamında "yeni bir dönemin başlangıcı" olduğunu söyledi.

AB Enerji Komiseri Dan Jorgensen, "Avrupa için enerji güvenliği ve bağımsızlığı seçtik. Artık şantaj yok. Artık Putin'in piyasayı manipüle etmesine izin yok. Ukrayna'nın yanında güçlü duruyoruz" dedi.

Komisyon ayrıca, Rusya'nın savaşı devam ederken Ukrayna'nın askeri ve temel hizmetlerini finanse etmek için 90 milyar avro toplamayı da öneriyor.

Ukrayna Başbakanı Yulia Svyrydenko, Ukrayna'nın önümüzdeki iki yıldaki finansman ihtiyacının üçte ikisini karşılayacak olan öneriyi memnuniyetle karşıladı.