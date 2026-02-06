Haberler

Beyaz Saray'dan İran açıklaması

Güncelleme:
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı'nın İran'ın nükleer kapasitesinin sıfırlanmasını istediğini ve diplomasiye ilk seçenek olarak baktığını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Başkan, ister müttefiklerimiz ister düşmanlarımız olsun, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle ilişkilerinde her zaman diplomasiyi ilk seçenek olarak görmektedir" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında İran ile ilgili açıklamada bulundu. Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın beklentisinin İran'ın nükleer kapasitesinin sıfırlanması olduğunu belirterek, "Başkan'ın İran rejimine yönelik talepleri oldukça nettir ve nükleer kapasitenin sıfırlanması konusunda açık bir tavır sergilemiştir. Başkan, ister müttefiklerimiz ister düşmanlarımız olsun, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle ilişkilerinde her zaman diplomasiyi ilk seçenek olarak görmektedir. Bu nedenle, Özel Temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner bu görüşmeler için Umman'a gidecekler ve sonuçlarını göreceğiz. Başkan, onlardan gelecek haberi bekleyecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
