Beyaz Saray'daki görüşmeye Trump'ın Erdoğan sözleri damga vurdu

Beyaz Saray'daki görüşmeye Trump'ın Erdoğan sözleri damga vurdu
Güncelleme:
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile tarihi bir görüşme gerçekleştirdi. Suriye'deki siyasi sürecin gelişimine atıfta bulunan Trump, Türkiye'nin rolüne dikkat çekerek "Kendisi (Şara), büyük bir lider olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi anlaşıyor. Erdoğan büyük bir lider. Erdoğan, Suriye'de olanları çok destekliyor" dedi. Öte yandan bu zirve bir Suriye devlet başkanının Beyaz Saray'da bir ABD başkanı ile yaptığı ilk görüşme olarak kayıtlara geçti.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.
  • Trump, Suriye'nin çok başarılı bir ülke olmasını istediğini belirtti.
  • Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı büyük bir lider olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Şara'nın Trump'la görüşmesi, bir Suriye devlet başkanının Beyaz Saray'da bir ABD başkanı ile yaptığı ilk görüşme olarak kayıtlara geçti.

"SURİYE'NİN ÇOK BAŞARILI BİR ÜLKE OLMASINI İSTİYORUZ"

Görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, "Suriye'nin çok başarılı bir ülke olmasını istiyoruz ve bence Cumhurbaşkanı Şara bunu başarabilir" ifadelerine yer verdi.

"ERDOĞAN BÜYÜK BİR LİDER"

Suriye'deki siyasi sürecin gelişimine atıfta bulunan Trump, Türkiye'nin rolüne dikkat çekti. Trump "Kendisi (Şara), büyük bir lider olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi anlaşıyor. Erdoğan büyük bir lider. Erdoğan, Suriye'de olanları çok destekliyor." ifadelerini kullandı.

"SURİYE'NİN CUMHURBAŞKANI İLE İYİ ANLAŞIYORUM"

Trump, görüşmesinin ikili ve bölgesel meselelerin çözümünde önemli bir dönemeç olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: "Suriye Cumhurbaşkanı çok güçlü bir lider. Çok zor bir coğrafyadan geliyor ve güçlü bir adam. Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı ile iyi anlaşıyorum. Onların başarılı olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız, çünkü burası Orta Doğu'nun bir parçası.

"Orta Doğu'da uzun zaman sonra ilk kez barışın sağlandığını savunan Trump, Suriye'nin başarılı olmasının Ahmed Şara yönetimiyle mümkün olacağına inandığını ifade etti.

Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
Yorumlar (14)

Sahin Sahin :

Yine basladilar Erdogana övgüler dizmeye. Bakalim bu defa altindan ne cikacak? Bütün bunlar israile hizmet, baska birsey deyil

Vatan Daş:

Yalandan kim ölmüş. Memleketin anasını ağlattı kişi başı gelir yerlerde kiralar tavan yapmış memlekette satılmadık bir karış yer bırakmamış seçimlerde hile vatandaşı köle yabancıyı baş tacı yapmış.

Timur:

uhhh gene kudurcek mualefetciler. Trump bunlarin kalbine inecek yavas ol.

ismail Yasin:

Trump'on çocuğu

gardorap fuat:

bayram değil . seyran değil trump enişte yine bizi niye öptü

ismail Yasin:

eğer düşman senin liderini övüyorsa doğru yolda değilsin demektir.. bebek katili ABD ve İsrail

pwwszrs8tm:

Mustafa Kemal Atatürk ü de överdi düşmanlar..

Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın
