Beyaz Saray'da bir ilk! Donald Trump ile Suriye lideri Şara bir araya geldi

Beyaz Saray'da bir ilk! Donald Trump ile Suriye lideri Şara bir araya geldi
Beyaz Saray'da tarihi görüşme başladı. ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Beyaz Saray'da bir araya geldi. Ahmed Şara, Beyaz Saray'da bir ABD Başkanı ile görüşen ilk Suriye lideri oldu.

  • ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Beyaz Saray'da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
  • Bu görüşme, bir Suriye devlet başkanının Beyaz Saray'da bir ABD Başkanı ile ilk kez bir araya gelmesi anlamına geliyor.
  • Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast ile Kongre binasında görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında Beyaz Saray'daki basına kapalı görüşme başladı. Beyaz Saray'ın paylaştığı bilgi notuna göre Suriye Cumhurbaşkanı Şara, yerel saatle 11.37'de Beyaz Saray'a giriş yaptı.

MASADA ÇOK SAYIDA GÜNDEM VAR

Aynı notta, ABD Başkanı Trump'ın günlük programında "basına kapalı" olarak gerçekleşeceği belirtilen görüşmenin başladığı bilgisi de paylaşıldı.

Görüşmede Suriye yaptırımlarının kaldırılmasından bölgesel meselelere kadar birçok konu başlığının ele alınması bekleniyor.

BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Kritik zirve tarihi bir anlamda taşıyor. Zirveyle birlikte ilk kez bir Suriye devlet başkanı, Beyaz Saray'da bir ABD Başkanı ile bir araya gelmiş oldu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'de Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast ile görüşme gerçekleştirdi.

ŞARA TEMASLARDA BULUNDU

Başkan Donald Trump ile görüşmek üzere ABD'de bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ilk Washington ziyaretinde, ABD Kongresinin önemli isimlerinden Mast ile bir araya geldi.

Suriye'ye yaptırımların kaldırılması noktasında önemli rolü olan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin Başkanı Cumhuriyetçi Mast, Şara ile Kongre binasında görüştü.

Şara ile Mast'ın yan yana poz verdiği kare, ilk olarak Suriyeli insan hakları savunucusu Jasmine Naamou tarafından X hesabından paylaşıldı.

Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - Dünya
