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Beşar Esad'ın kuzenini şehrin meydanında astılar

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Silahlı muhalif güçlerin rejimi devirdiği Suriye'de devrik lider Beşar Esad'ın kuzeni Süleyman Hilal Esad, Lazkiye'de şehir meydanında idam edildi.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi, silahlı muhalif güçlerin 27 Kasım'da ülke genelinde başlattıkları operasyonun ardından sona erdi. Şam'ı da kaybeden devrik lider Beşar Esad, ailesiyle birlikte Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı.

ESAD'IN KUZENİNİ MEYDANDA İDAM ETTİLER

Esad ailesinden kendini ülkeden dışarı atamayanlar da oldu. Onlardan birisi de Beşar Esad'ın kuzeni Süleyman Hilal Esad'dı. Kuzen Esad, Lazkiye'de halk tarafından yakalandı. Öfkeli kalabalık, Süleyman Hilal Esad'ı şehrin meydanında asarak idam etti. O anlar kameraya yansıdı.

Beşar Esad'ın kuzenini şehrin meydanında astılar
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (23)

Haber Yorumlarısinan sarıkaya:

Bunlar asla adam olmazlar. Esad'dan ne farkınız kaldı! Türkiye'nin cihatçı, Taliban benzeri cillop gibi yeni bir komşusu oldu. Bana kiminle birlikte olduğunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.

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Yorum Beğenme110
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Haber YorumlarıHirai Zerdü?:

Turkiyenin. Destekledigi teroristler iste. Ne beklersin. Belki adam esedten. Nefret ediyordu.

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Yorum Beğenme77
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Haber YorumlarıAristo:

Vahşet daha ilk günde başladı, bu gidişle yeni Suriye Afghanistan ı geçecek. Bu sefer şiiler ülkeden kaçacak. Yine zulüm, yine baskı, yine işkence, yine zindanlar tıklım tıklım hem de şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde. Sadece taraflar değişti, iç savaş daha yeni başlıyor … Allah mazlumun yanında olsun.

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Haber YorumlarıHasan Celik:

Bu doğru degil idam bu şekilde olmaz Esad zalimdi ama siz yargılamadan idam ettiniz bu Islamda yok belki adam Beşir Esasin akrabası diye suçlu mu? Yeni yönetim bu tür olayları kesinlike durdurmalı hatta yargılamadan idam eden kim varsa asıl o idam edilmeli.Bu adamın suçlu olduğunu düşünelim adam yargılanmadan hakim kadi karşısına çıkmadan işkence ile öldürülmüş siz bu adam zalimse günahlarını yüklendiniz birde masumsa aşanların vay haline Islam şeriattır şeriatta ise bu yaptığınız yazmaz.

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Haber YorumlarıOrkun Baydar:

Bosa oksijen tuketen hayvanlar.

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Haber Yorumlarıismail athan:

bunlar insan olmuş olsalar ülkelerini satıp kalmazlar dı ırak gibi salam Hüseyin Libya gibi muamer kadafi yi aradıkları gibi beşar Esad dı da arayacaklar çünkü Amerika İngiliz israil yeraltı kaynaklarını 300 sene el koydular Suriye aç kalacak

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Haber YorumlarıFuat Marik:

Suriyede ki insanlar ne yapsa kınamayın onların canı öyle bir yakildiki çoluk çocuk demeden katlettiler parcaladilar yaktılar dağıttılar bu acıları kim yaşasa bırakın asmayı Kıyma yapar köpeklere yedirir hırsından sadece peygamber ve evliyalar sabredebilir

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Haber YorumlarıThe Nomad:

Şu herif rejim subaylarından birini bir tartışma sırasında öldürdüğü için hapisteydi, haliyle kaçacak fırsatı da bulamadı

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Tarihe bakin tek adamim ulkenin sahibiyim edasindaki her diktator ve ailesijin sonu iste ustteki karede. Bu kacinilmaz.

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Haber YorumlarıGit Bi Bak:

Bazıların katli vaciptir de ne bilim gardaşım insan böyle vahşeti izleyince tüyleri diken diken oluyor.

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