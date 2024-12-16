Beşar Esad, adım adım Rusya'ya nasıl kaçtığını anlattı

27 Kasım'da HTŞ önderliğinde silahlı muhalif gruplar, Suriye'de operasyonlarına başladı. Muhaliflerin 12 günde başkent Şam'a kadar ilerlemesinin ardından Beşar Esad ve ailesi Rusya'ya sığındı. Kremlin'den Esad ve ailesine Moskova'ya sığınma hakkının bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından verildiği duyurulmuştu.

Esad'ın kaçışıyla ilgili çeşitli senaryolar konuşulurken, kaçışının ardından devrik liderden ilk açıklama geldi. Muhaliflerin Şam'a girmesinin ardından Rusların koordinesiyle Lazkiye'ye gittiğini yazılı açıklamasında belirten Esad, "Ruslara ait olan Hmeymim Üssü'nde geçirdiğim ilk sabah tüm kuvvetlerimizin bulundukları mevzileri terk ettiği ve tüm cephelerin çöktüğü çok açıktı." ifadelerini kullandı.

"MOSKOVA'DAN GELEN TALİMATLA GÖTÜRÜLDÜM"

"Hmeymim üssü insansız hava araçları tarafından vuruldu, bu yüzden Moskova'dan gelen talimatla 8 Aralık'ta derhal Rusya'ya tahliye edilmek zorunda kaldım." ifadelerini kullanan Esad, yenilgide bile özgür ve bağımsız bir Suriye umudunun sarsılmadığını ileri sürerek sözlerini tamamladı.

SURİYE'DE NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esad başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.