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Beryl Kasırgası, Karayipler'deki Union Adası'nda herkesi evsiz bıraktı

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Karayipler'deki Union Adası'nı etkisi altına alan Beryl Kasırgası, adada büyük bir felakete neden oldu. Neredeyse tüm binalar yıkıldı ya da ağır hasar gördü. 1985'ten beri adada yaşayan Katrina Coy, Beryl Kasırgası'nın çok daha büyük bir yıkım getirdiğini vurguladı. Bu kriz döneminde elektrik ve iletişim hala kesintiliyken, yalnızca Elon Musk'ın SpaceX şirketinin fırlattığı Starlink ağına bağlanarak mesaj gönderilebiliyor.

Beryl Kasırgası, Union Adası üzerinden geçerken Katrina Coy gibi insanlar için büyük bir felaketi beraberinde getirdi. Saint Vincent ve Grenadinler açıklarında bulunan bu adada neredeyse tüm binalar ya yıkıldı ya da ciddi şekilde zarar gördü.

HERKES EVSİZ KALDI

Katrina Coy, bir video mesajında Beryl'in geçişiyle adanın korkunç bir hal aldığını ve neredeyse herkesin evsiz kaldığını dile getirdi. 1985'ten beri adada yaşayan Katrina, 2004'te Ivan Kasırgası'nı yaşamış olmasına rağmen, Beryl Kasırgası'nın çok daha büyük bir yıkım getirdiğini vurguladı. Kendisi ve ailesi, kasırga şiddetinden dolayı sığınakta büyük bir korku yaşadıklarını ifade etti.

Katrina'nın kuzeni Alizee, ailesiyle birlikte işlettiği otelde Beryl'in kasabanın üzerinden geçerken yaşadıkları dehşeti anlattı. Sürekli esen şiddetli rüzgarlar nedeniyle mobilyaları kapı ve pencerelere itmek zorunda kaldıklarını söyledi. Arı kovanları yok oldu, su ve gıda bulmak adanın sakinleri için büyük bir sorun haline geldi.

ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Bu kriz döneminde elektrik ve iletişim hala kesintiliyken, yalnızca Elon Musk'ın SpaceX şirketinin fırlattığı Starlink ağına bağlanarak mesaj gönderilebiliyor. Saint Vincent ve Grenadinler hükümeti, yaşanan sorunların boyutunun farkında olduğunu belirtti. Başbakan Ralph Gonsalves, ülkede büyük bir acı ve ızdırap yaşandığını söyledi ve kasırganın geride muazzam bir yıkım bıraktığını dile getirdi.

Union Adası Çevre İttifakı Direktörü Katrina Coy, Karayip diasporasından acil yardım talebinde bulundu. "Acil durum kitleri, yiyecek, tahliye - hepsi şu anda çok önemli," dedi.

Beryl Pazartesi günü dördüncü kategori bir kasırga olarak saatte 240 km hızla karaya ulaştı. Binlerce kişi hala elektriksiz ve çoğu Saint Vincent ve Grenadinler, Grenada ve Saint Lucia'daki geçici barınaklarda. Ancak Sebastian Sailly, adanın her köşesindeki kaos ve evsizlik durumuna rağmen, hayatta olmanın değerli olduğunu ifade etti.

Beryl Kasırgası Karayipler'deki Union Adası'nda yaşayan herkesi evsiz bıraktı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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