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Berlusconi'nin cenazesine, Türkiye'den Hakan Fidan ve Ömer Çelik katılacak

Dünya Haberleri

Önceki gün 86 yaşında hayata veda eden eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi için bugün cenaze töreni düzenlenecek. Törene Türkiye'yi temsilen, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik katılacak.

İtalya'da kronik lösemi teşhisiyle 9 Haziran'dan bu yana tedavi gördüğü Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nde önceki gün yaşamını yitiren Berlusconi'nin cenaze törenine ilişkin detaylar belli oldu.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Berlusconi için 14 Haziran Çarşamba günü Milano'nun ünlü Duomo Katedrali'nde devlet töreni yapılacağı ve cenaze töreninin sonuna kadar ülke genelinde ulusal yas ilan edildiği kaydedildi. Ulusal yas ilanı çerçevesinde İtalya'daki tüm devlet kurumlarında ve İtalya'nın tüm dış temsilciliklerinde bayraklar yarıya indirildi.

Cenaze törenini, Berlusconi'nin sahibi olduğu Mediaset şirketinin canlı yayımlayacağı, Duomo meydanına da dev ekran kurulacağı basına yansıdı. Berlusconi'nin vefatı dolayısıyla sevenleri ve bazı partililer, Arcore kasabasındaki villasına giderek, villanın girişine çiçekler ve "Hoşça kal Berlusconi" yazılı dövizler bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da taziye mesajı yayımladı. Berlusconi için "Değerli dostum" diyen Erdoğan, cenazeye Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'i gönderiyor.

Berlusconi''nin cenazesine, Türkiye''den Hakan Fidan ve Ömer Çelik katılacak

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Silvio Berlusconi Hakan Fidan Ömer Çelik İtalya Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

bekir yapici:

degerli dostu falan ama seyh degil sih degil oy getirecek bir durumuda yok niye cenazeye katilsin bosa zaman israfi.

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