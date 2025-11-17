Haberler

Berlin'de Sigara İzmaridi Atmanın Cezası 250 Avrodan Başlıyor

Berlin'de Sigara İzmaridi Atmanın Cezası 250 Avrodan Başlıyor
Güncelleme:
Almanya'nın Berlin kentinde, yeni düzenlemeyle sigara izmaritini yere atanlara 250 ila 3 bin avro arasında ceza verilecek. Berlin Senatosu, çevre temizliğini artırmayı amaçlayan yeni ceza kataloğunu onayladı.

ALMANYA'nın başkenti Berlin'de, yeni düzenlemeyle sigara izmaritini yere atanlara 250 ila 3 bin avro arasında değişen para cezası verilecek.

Berlin Senatosu tarafından onaylanan yeni ceza kataloğu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yere atılan sigara izmaritleri için ceza 80-120 avrodan 250-3 bin avroya çıkarıldı. Ayrıca, plastik poşet, tek kullanımlık bardak, içecek kutusu ve sakız gibi çöplere 250-500 avro, cam şişe ve metal parçalarına 250-800 avro, köpek dışkısını toplamayanlara ise 100-350 avro arasında ceza uygulanması öngörülüyor.

Yatak, mobilya, çocuk arabası gibi büyük eşyaların sokağa bırakılması halinde cezaların 300-1500 avro, daha büyük hacimli atıklarda ise 4 bin avroya kadar çıkacağı belirtilen düzenlemede, elektronik atıklar için bin-15 bin avro, inşaat atıkları için 100 bin avroya varan yaptırımlar getirildiği bildirildi.

Yeni düzenlemeyle, şehirdeki çöp miktarının azaltılması ve caydırıcılığın artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

