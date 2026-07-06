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Berlin'de Deniz Göktaş'a Destek Eylemi

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Komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasını protesto eden Berlin'deki dayanışma eylemine Ezhel ve Şafak Salda da destek verdi. Katılımcılar, ifade özgürlüğü vurgusu yaparak Göktaş'ın serbest bırakılmasını talep etti.

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına karşı Berlin'de dayanışma eylemi düzenlendi. Katılımcılar, ifade özgürlüğünü anımsatarak, Göktaş'ın serbest bırakılmasını talep etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasını protesto etmek amacıyla dayanışma eylemi düzenlendi. Türkiye kökenli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg semtindeki Oranienplatz'da gerçekleştirilen eyleme çok sayıda kişi katıldı.

Dayanışma eylemine stand-up komedyeni Şafak Salda ile uzun yıllardır Berlin'de yaşayan rap sanatçısı Ezhel de destek verdi. Gösteride konuşan Ezhel, Cem Karaca'nın "Düştüm mapus damlarına, öğüt veren bol olur. Toplasam o öğütleri buradan köye yol olur" dizelerini okuyarak katılımcılara seslendi.

Ezhel, konuşmasında, "Bugün Berlin'de özgürlüğe inanan birçok arkadaşımız, Deniz Göktaş'ın 'Ölü Deniz' adlı stand-up gösterisi nedeniyle 'dini değerleri aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamalarıyla İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınıp tutuklanmasını protesto etmek için bir araya geldi. Deniz'i yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. İnsanların yüzündeki mücadele azmini görmek bizim için çok değerliydi" ifadelerini kullandı.

Gösteriye katılanlar, ifade özgürlüğünün ve sanatın özgürce icra edilmesinin demokratik toplumların temel unsurları olduğunu vurgulayarak, Deniz Göktaş'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA
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