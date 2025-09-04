Berlin'de bir araç kalabalık çocuk grubunun arasına daldı, yaralılar var

Almanya'nın başkenti Berlin'de korkunç bir olay yaşandı. Wedding semtindeki See Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobil, öğle saatlerinde kaldırımda bulunan 15 kişilik çocuk grubunun arasına daldı.

3 ÇOCUK YARALANDI

Polisten yapılan açıklamaya göre, saat 13.10 sularında gerçekleşen olayda, ilk belirlemelere göre çoğunluğu 7 ila 8 yaşlarında olduğu belirtilen 3 çocuk hafif yaralandı.

BAKICI YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Çocukların yanında bulunan bakıcının ise ağır yaralandığı bildirildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı ve sorgulanmaya başlandı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü aktardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, polis olay yerinde inceleme başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda sürücünün ifadesine başvurulacağı bildirildi.