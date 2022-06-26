Berlin Belediye Başkanı, sahte Kiev Belediye Başkanı ile görüştü

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Almanya'nın Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey ile Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko arasında video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede sahte Klitschko'nun Berlin'deki Ukraynalı mültecilerin durumunu ve onlar için yardım kampanyaları düzenlenip düzenlenmeyeceği ile ilgili sorular yöneltti.

GERÇEK KIEV BELEDİYE BAŞKANI OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ancak kısa süre sonra görüşmedeki adamın Klitschko olmadığı anlaşıldı. Giffey olayın ardından yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki dijital ortamlarda güveni sarsma, Ukrayna ortaklarının ve müttefiklerinin itibarını sarsmak için çevrimiçi de dahil olmak üzere tüm araçlar kullanılıyor" dedi.

"DERİN BİR SAHTEKARLIK"

Berlin Senato Sözcüsü Lisa Frerichs de yaşanan ilginç olay üzerine kamuoyuna açıklama yaparak, yaklaşık yarım saat süren görüşmede Berlin belediye başkanının aslında Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ile değil ona benzeyen biri ile görüşme yaptığını söyledi. Yaşanan durumu, "Derin bir sahtekarlık" sözleriyle aktaran Frerichs, Devlet Kriminal Dairesi tarafından olayın araştırıldığını söyledi.

BÜYÜKELÇİ TARAFINDAN TEYİT ALINDI

Olayın ne şekilde ortaya çıktığı konusunda ise Frerichs başka detaylar verdi. Şüphe üzerine Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andriy Melnyk ile temasa geçildiğini aktaran Frerichs, "Başkanın muhatabının Vitali Klitschko olmadığına dair şüpheler vardı. Görüşmenin ilerleyişi ve konunun belirlenmesi konusunda Berlin tarafında şüpheler oluştu. Muhatabın Klitschko olmadığı Ukrayna Büyükelçisi Andriy Melnyk tarafından teyit edildi" ifadelerini kullandı.

"YAPAY ZEKA KULLANILDIĞINA DAİR ŞÜPHELER VAR"

Öte yandan, Berlin tarafı muhatabın Klitschko'yu taklit eden biri olarak tanımlarken hem Alman medyası hem de Batı medyası ortaya yapay zeka iddialarını attı. Devlet Kriminal Dairesi'nin hala soruşturduğu olayda internet korsanlarının Klitschko'ya benzer sanal bir karakter oluşturduğu iddia edildi. Yapay zeka yöntemiyle oluşturulduğu iddia edilen karakterin kim olduğu veya kimler tarafından yapay zeka yöntemiyle oluşturulduğunun tespiti için çalışıldığı aktarıldı.

İhlas Haber Ajansı / Dünya