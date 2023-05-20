Belçika'daki Türkler Seçim İçin Uzun Kuyruk Oluşturdu

- Belçika'daki Türkler seçimin 2. tur oylamasında uzun kuyruk oluşturdu

HASSELT - Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu kapsamında Belçika'nın Hasselt şehrinde oy kullanmak için sıraya giren Türk vatandaşları Trixxo Arena önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Belçika'da yaşayan Türkler, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oy kullanmak üzere başkent Brüksel, Anvers ve Hasselt şehirlerinde sabah saatlerinden itibaren sandığa gitti. Başkent Brüksel'de ve Anvers'te 14'er sandık kuruldu. Birinci turda 5 sandığın kurulduğu ve seçime yoğun ilginin olduğu Hasselt şehrinde ise bu kez 7 sandık kuruldu. Hasselt şehrindeki Trixxo Arena'da kurulan sandıklarda oy kullanmak üzere sıraya giren seçmenler yine uzun kuyruk oluşturdu.

Hasselt'te bugün başlayan oy verme işlemi yarın 21.00'de sona erecek. Brüksel ve Anvers'te ise 24 Mayıs'a kadar 5 gün boyunca 08.00-22.00 saatleri arasında oy kullanılabilecek.

"Oy pusulalarının da azalmış olması, 2'den 1'e inmesi süreci hızlandırdı"

Hasselt'teki oy verme sürecini takip eden Türkiye'nin Anvers Başkonsolusu Batu Kesmen, "Bugün Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için sandıklar açıldı hem Hasselt'te hem Anvers'te. Anvers'te 14 sandığımız, Hasselt'te ise birinci turdan farklı olarak 2 ilave sandıkla, 7 sandıkla güne başladık. Oy pusulalarının da azalmış olması, 2'den 1'e inmesi süreci hızlandırdı. Vatandaşlarımız sorunsuz bir şekilde sabah 9'dan itibaren oylarını kullanmaya başladılar. Şu anda da akış gayet hızlı. Herhangi bir sorun yaşanmadan huzur ve sükun içerisinde Hasselt'teki oy verme işlemleri devam ediyor. Anvers'te de benzer bir durum söz konusu. Ben vatandaşlarımıza gösterdikleri ilgi için ve sabır için tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Bu seçimlerin ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ilk turda toplam 85 bin 897 oyun kullanıldığı Belçika'da seçime katılım oranı yüzde 53.5 olarak kayda geçmişti.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023