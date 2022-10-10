Belarus adım adım Ukrayna Savaşı'na dahil oluyor! Lukaşenko, Putin ile ortak bir bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaştı

Rusya-Ukrayna Savaşı sürerken Belarus Devlet Başkanı Lukoşenko'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Lukoşenko, Rusya ile ortak bir birlik grubu oluşturacağını söyledi. Bu adım, ''Belarus savaşa dahil oluyor'' yorumlarını güçlendirdi. Putin, bu hamle ile savaşın yükünü Belarus ile paylaşmayı hedefliyor.

Ukrayna ile Rusya Savaşı sekizinci ayında yeniden şiddetlendi. Kırım Köprüsü'nün patlatılmasının ardından Rusya, Ukrayna'da Kiev başta olma üzere birçok kenti vurdu. Belarus Devlet Başkanı Lukoşenko da dikkat çeken bir açıklama yaptı.

ORTAK BİRLİK KURULUYOR

Lukoşenko, Putin ile ortak bir bölgesel birlik grubu konuşlandırma konusunda anlaştıklarını açıkladı. Böylece, Ukrayna'ya saldıran Rus birliklerinin içerinde Belarus askerlerinin de olması bekleniyor. Putin, bu hamle ile savaşın yükünü Belarus ile paylaşmayı hedefliyor.

''UKRAYNA ÜLKEMİZE SALDIRACAK''

Savaşın başlangıcında sınırlarını Rus birliklerine açarak Ukrayna'nın kuzeyden işgal edilmesine yardımcı olan Lukoşenko, Ukrayna'yı ülkesine saldırmaya hazırlanmakla suçladı. Lukoşenko'nun bu söylemleri, ''Ukrayna'ya karşı fiilen savaşa girmeye hazırlanıyor'' yorumlarını da beraberinde getirdi.

KARAR RUSYA'NIN CEPHEDE KAYBETMEYE BAŞLAMASINDAN SONRA ALINDI

Lukoşenko'nun bu kararı açıklamasındaki zamanlama da oldukça dikkat çekici olarak değerlendiriliyor. Rusya, kuzeyde Harkiv ve güneyde de Herson cephesinde birçok kayıp yaşarken bu karar ile savaşta yeni bir güç dengesi kurmak istiyor. Putin, Ukrayna'yı Belarus ile meşgul ederken işgal ettiği topraklarda yönetimini sağlamlaştırmayı hedefliyor.