Bavyera Başbakanı Söder'den Oktoberfest'te Şarkı Sürprizi

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) - Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, Münih Oktoberfest'te sürpriz yaparak, Amerikalı şarkıcı Neil Diamond'ın dünyaca ünlü "Sweet Caroline" şarkısını söyledi. Şarkıyı söylediği anları sosyal medya hesabından paylaşan Söder'in videosu, 850 binden fazla kez izlendi.

Bavyera Başbakanı ve Hristiyan Sosyal Birliği (CSU) lideri Markus Söder, Münih'te her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan ünlü Oktoberfest (Bira Bayramı) şenliklerinde farklı bir sürpriz yaptı.

Söder, Neil Diamond'ın dünyaca ünlü "Sweet Caroline" şarkısını stüdyoda seslendirerek, Wiesn (Oktoberfest) görüntüleriyle birleştirdi ve sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımında Oktoberfest'in "hayat dolu bir mola" olduğunu belirten Söder, şarkı söylemesi için cesaretlendirildiğini söyledi. Söder'in videosu kısa sürede büyük ilgi gördü ve Instagram'da 850 binden fazla kez izlendi.

Söder'in paylaşımı için yorumlar ise ikiye bölündü: Bazı kullanıcılar Söder'in performansını "Harika ses, tebrikler" sözleriyle överken, bazıları ise "Buna gerek yoktu" diyerek eleştirdi.