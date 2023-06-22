Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırısı: 3 Filistinli yaralandı

Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Urif beldesindeki saldırıda 3 Filistinli yaralandı. Yerleşimcilerin saldırısı sonucu 4 gencin yaralandığı ve göz yaşartıcı gaz kullanılmasından dolayı 15 kişinin nefes yollarında tahriş meydana geldiği belirtildi. Dünden bu yana 310 yerleşimci saldırısı kaydedildi.

BATI İsrailli Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Urif beldesinde düzenlediği saldırıda 3 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kızılay Acil Servis Yetkilisi Ahmed Cibril, yaptığı basın açıklamasında, Urif saldırılarında 60 yaşında bir kadının elinden silahla yaralandığı, darbedilenlerden bir kişinin elinin kırıldığı ve başından ağır yara aldığını, diğerinin ise ayağının kırıldığını belirtti.

Cibril, yaralıların Nablus kentindeki İbni Sina Hastanesinde tedavi altına alındığını kaydetti.

Yerleşimcilerin darbetmesi sonucu 4 gencin yaralandığı ve göz yaşartıcı gaz kullanılmasından dolayı 15 kişinin nefes yollarında tahriş meydana geldiğini ifade eden Cibril, bunların sahada tedavilerinin yapıldığını söyledi.

AA muhabirine konuşan Urif beldesindeki görgü tanıkları ise bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşim bölgesinden onlarca yerleşimci belde çevresindeki Filistinlilerin evlerine saldırılar düzenlendiğini vurguladı.

Ramallah'ın El-Leben eş-Şarkiye, es-Saviye ve Turmusaya beldeleri de gün içinde Yahudi yerleşimcilerin çok sayıda saldırılarına şahit olmuştu.

Dünden bu yana 310 yerleşimci saldırısı kaydedildi

Öte yandan, FKÖ'ye bağlı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, yaptığı açıklamada, dünden bu yana 310 Yahudi yerleşimci saldırısı kaydedildiğini belirtti.

Daglas, açıklamasında, "Yerleşimci saldırıları evleri, araçları, tarım arazilerini yakmayı ve mülklere zarar vermeyi amaçlıyor. Yerleşimci saldırıları gözle görülür bir artış gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusunun korumasındaki yerleşimciler, bugün Ramallah yakınlarındaki Turmusaya beldesinde Filistinlilere ait bazı ev ve araçları ateşe vermişti. Buna tepki gösteren belde sakinleri ile yerleşimciler arasında olaylar çıkmıştı.

Silahlı yerleşimcilerin Turmusaya sakinlerine saldırması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 Filistinli de yaralanmıştı.