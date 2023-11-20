Batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı
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Rusya'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan ve Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan 'Kafkametler' isimli geminin son görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.
BATAN GEMİNİN SON GÖRÜNTÜSÜ
Rusya'nın Temruk Limanı'ndan yüklediği ferrosilikonu, İzmir'in Aliağa Limanı'na götürmek üzere yola çıkan ve dün Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan 'Kafkametler' isimli geminin, son görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, geminin denizde sürüklendiği görüldü.
Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya