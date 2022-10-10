Başkent Kiev'i bombalayan komutanın kanlı bir geçmişi var! Sergey Surovikin Çeçenistan ve Halep'i de yıkmıştı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kırım Köprüsü'nün bombalanmasının ardından komuta kademesinde değişikliğe giderek Kiev'i ağır şekilde bombaladı. Daha önce Suriye de görev yapan Sergey Surovikin, Ukrayna'daki birliklerin başına geldi. Surovokin, Suriye'de Halep'i yerle bir ederken Çeçenistan'da şehri bombalatan isim olarak anılıyor.

Cumartesi sabah saatlerinde Rusya ve Kırım'ı bağlayan köprünün patlayıcı yüklü kamyon ile patlatılmasının ardından Putin, yeni kararlar aldı. Komuta kademesinde değişikliğe giden Putin, Ukrayna'daki birliklerin başına tanıdık bir isim getirdi.

HALEP VE ÇEÇENİSTAN'I BOMBALAMIŞTI

Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinin başına General Sergey Surovikin'i getirdi. Suruvokin'in geçmişi kanlı eylemlerle dolu bir geçmişi var. Daha önce Suriye'de Halep'in bombalanmasında etkin rol oynarken, Çeçenistan'ın bombalanmasında da yine kendisinin rolü vardı. General Suruvokin, birliklerinin başına geçer geçmez bu sefer de Kiev'i bombalarken bu saldırıların artması bekleniyor.

SERGEY SUROVOKİN KİMDİR?

11 Ekim 1966 doğumlu Surovikin, 2013-2017 yılları arasında Doğu Askeri Bölgesi'ne komuta etmiş ve Suriye İç Savaşı'na Rus askeri müdahalesinde Suriye'deki Kuvvetler Grubu'nun komutanı olmuştur. 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde Rus Ordu Kuvvetleri'nin "Güney" Ordular Grubu'nun komutanı olmuştur. Sergey Surovikin, 2017 yılından beri Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı olarak görevini sürdürürken, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyonların başından beri Güney Rus Birlikleri'ni komuta ediyor.