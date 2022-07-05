Başka erkekle cinsel ilişkiye girdiğini öğrendiği karısının sırtına binip köyde tur attı - Haberler

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Başka erkekle cinsel ilişkiye girdiğini öğrendiği karısının sırtına binip köyde tur attı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Hindistan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Borpadaw Köyü'nde yaşayan bir adam, iddialara göre karısının kendisini aldattığını öğrendi. Daha sonra ceza amacıyla kadının sırtına binen şahıs, köyde tur attı. Olaya karıştığı belirlenen 9 kişi gözaltında.

Hindistan'ın Borpadaw Köyü'nde yaşayan kadın, evden kayboldu. Eşi ve onun annesi günlerce kadını aradıktan sonra buldu. Kocasını aldattığı ve bir erkekle görüldüğü iddia edilen kadın önce kocasının şiddetine uğradı, ardından da kendisine verilen cezayı çekmek için kocasını sırtına aldı.

Başka erkekle cinsel ilişkiye girdiğini öğrendiği karısının sırtına binip köyde tur attı

TÜM KÖYDE DOLAŞTILAR

Adam, karısının sırtına bindikten sonra yanındakilerin de yardımıyla köyde tur attı. Talihsiz kadının yüz ifadesinden acı çektiği görülürken, çevredekilerin bu duruma aldırış etmedikleri görüldü.

Başka erkekle cinsel ilişkiye girdiğini öğrendiği karısının sırtına binip köyde tur attı

9 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayın ardından Hindistan polisi tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, olaya karıştığı belirlenen 9 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili araştırma ise devam ediyor. Diğer yandan kadının 30 yaşında olduğu açıklandı ancak çiftin isimlerine dair bilgi verilmedi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Cinsellik Dünya Haberler

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Yorumlar (2)

Yunus N N:

Hitli kardeşlerimizden de mülteci alalım

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mehmet can:

burada vuruyorlar. Allah düşmanıma yaşatmasın

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