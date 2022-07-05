Başka erkekle cinsel ilişkiye girdiğini öğrendiği karısının sırtına binip köyde tur attı

Hindistan'ın Borpadaw Köyü'nde yaşayan kadın, evden kayboldu. Eşi ve onun annesi günlerce kadını aradıktan sonra buldu. Kocasını aldattığı ve bir erkekle görüldüğü iddia edilen kadın önce kocasının şiddetine uğradı, ardından da kendisine verilen cezayı çekmek için kocasını sırtına aldı.

TÜM KÖYDE DOLAŞTILAR

Adam, karısının sırtına bindikten sonra yanındakilerin de yardımıyla köyde tur attı. Talihsiz kadının yüz ifadesinden acı çektiği görülürken, çevredekilerin bu duruma aldırış etmedikleri görüldü.

9 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayın ardından Hindistan polisi tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, olaya karıştığı belirlenen 9 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili araştırma ise devam ediyor. Diğer yandan kadının 30 yaşında olduğu açıklandı ancak çiftin isimlerine dair bilgi verilmedi.