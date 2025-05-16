Barış masasındaki bakan konuştu! Ukrayna'nın Rusya'dan 3 isteği var

Barış masasındaki bakan konuştu! Ukrayna'nın Rusya'dan 3 isteği var
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Barış masasındaki bakan konuştu! Ukrayna'nın Rusya'dan 3 isteği var
Haber Videosu

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Rusya ile İstanbul'da yapılacak görüşmelerde Ukrayna'nın barış taleplerini belirtti. Umerov'a göre, barışın sağlanabilmesi için Rusya'nın 30 günlük ateşkesi kabul etmesi, kaçırılan çocukların geri dönmeleri ve tüm savaş esirlerinin takasının sağlanması gerekiyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynakları ise Rusya-Ukrayna görüşmelerinin yakın zamanda başlayacağını ifade etti.

Rusya- Ukrayna savaşında barış masası Türkiye'de kuruldu. Perşembe günü İstanbul'a gelen Ukrayna ve Rusya heyetleri, bugün Dolmabahçe'de bir araya geldi.

TÜRKİYE ARABULUCU, ABD GÖZLEMCİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio, toplantı öncesinde iki ülkenin heyetleriyle görüştü. Görüşmelerin ardından Türkiye-Ukrayna-Rusya zirvesi başladı. Bakan Fidan'ın başkanlığında düzenlenen müzakerelerde Türkiye arabulucu, ABD ise gözlemci statüsünde.

Barış görüşmeleri sürerken Ukrayna'nın Rusya'dan 3 isteği var

2. TOPLANTI BAŞLADI

Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmeler Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açılış konuşmasıyla Dolmabahçe'de başladı.

Barış görüşmeleri sürerken Ukrayna'nın Rusya'dan 3 isteği var

UKRAYNA'DAN 3 ŞART

Rusya ile İstanbul'da yapılacak görüşmede Ukrayna heyetine başkanlık eden Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, barışın Rusya'nın 30 günlük ateşkesi kabul etmesi, kaçırılan çocukların geri dönmeleri ve tüm savaş esirlerinin takasının sağlanmasıyla mümkün olabileceğini kaydetti.

Barış görüşmeleri sürerken Ukrayna'nın Rusya'dan 3 isteği var

Umerov, yaptığı Facebook paylaşımında Ukrayna heyetinin "sürdürülebilir adil barışı sağlayacak gerçek yollar bulmak için" geldiğini söyledi.

Ukraynalı bir yetkili ise Rusya'nın İstanbul görüşmelerini 2022 müzakerelerine uydurma denemelerinin başarısız olacağını belirtti.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Dünya
Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia

Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErol Birol :

Bizim halkımız için getirisi nedir? Enflasyon düşermi? Petrol fiyatları kiralar düşermi? Yandaş medya dikkati başka taraflara çekmeye çalışıyor. Hepsi Show barış olması için trump la Putin bir araya gelmesi lazım gerisi hikaye.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde

Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu

"İl olmayı bekliyoruz" dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu
Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor

Yönetim gemileri yaktı! Zidane Fenerbahçe'ye geliyor
İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında tartışma: Bu protestoyu bitirin artık

İlber Ortaylı protestocu öğrencilerle karşı karşıya geldi
Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre

Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre
Ne Ronaldo ne Merih! Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu

Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu
Hande Erçel derin yırtmaçlı cesur elbisesiyle geceye damga vurdu

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle geceye damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.