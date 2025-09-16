Haberler

Barbados Bayraklı Kuru Yük Gemisi Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası Geçirdi

Kocaeli'den İtalya'ya giden DAY BLUE isimli Barbados bayraklı kuru yük gemisi, Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaparak Karanlık Liman'a demirletildi. Durumu bildiren kaptanın ardından, Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkör bölgeye sevk edildi.

Kocaeli'den İtalya'ya giden 90 metre uzunluğunda Barbados bayraklı kuru yük gemisi 'DAY BLUE', sabaha karşı Çanakkale Boğazı Karanfil Burnu önlerinde makine arızası yaptı. Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Türkeli' römorkörü sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, 'Türkeli' römorkörü tarafından yedeklenip çekilerek Karanlık Liman'a emniyetle demirletildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
