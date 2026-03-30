Haberler

Genç kadın gassallığı bıraktı: Nedeni tartışma yaratacak cinsten

aruz kaldığı çevre baskısı ve psikolojik yıpranma nedeniyle mesleğini bıraktığını açıklayan kadının "Bana sürekli ‘Nasıl gassalsın, makyajlısın, başın açık’ gibi sözler söylendi" şeklindeki sitemi ise yeni bir tartışmaya kapı araladı.

Yaşadığı psikolojik sorunlar ve çevre baskısı nedeniyle mesleğini bıraktığını açıklayan kadının paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

“SÜREKLİ ELEŞTİRİLDİM”

Kararını sosyal medya üzerinden duyuran kadın, mesleğine bir süre ara verdikten sonra geri dönmediğini belirtti. Çevresinden gelen eleştirilerin bu süreçte etkili olduğunu ifade eden kadın, “Sürekli ‘Nasıl gassalsın, makyajlısın, başın açık’ gibi sözler söylendi” dedi.

“BELLİ ETMİYORDUM AMA ÇOK ÜZÜLÜYORDUM”

Yaşadığı baskının kendisini psikolojik olarak etkilediğini dile getiren kadın, dışarıya yansıtmamaya çalıştığını ancak bu durumdan derinden etkilendiğini söyledi. Açıklamalar sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından yorumlandı.

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Kılık kıyafet kanununu Türkiye cumhuriyeti medeni hak ve hukuk kanunlarına ters değilse onlara hadi oradan gölge yapmayın diyip işine devam daha doğru bir karar olurdu...

Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Sadece ölüler, senin kalbini kıramaz...

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

para musluğumu kesildi acaba

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

