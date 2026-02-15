Barack Obama sessizliğini bozdu: Trump'ın ırkçı videosuna sert tepki

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Başkan Donald Trump tarafından sosyal medyada paylaşılan ve kendisi ile eşi Michelle Obama'yı maymun olarak tasvir eden ırkçı video hakkında ilk kez konuştu. Obama, söz konusu paylaşımı "son derece rahatsız edici" olarak nitelendirdi.

"TOPLUMDA NEZAKET DUYGUSU KAYBOLUYOR"

Obama, 14 Şubat'ta yayınlanan ve Brian Tyler Cohen ile yaptığı röportajda, mevcut siyasi atmosferde giderek artan nefret söylemine dikkat çekti. Trump'ın adını doğrudan anmayan Obama, "Sosyal medyada ve televizyonda bir tür palyaço gösterisi yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Obama, Amerikan toplumunun büyük bölümünün bu tür davranışlardan rahatsız olduğunu vurgulayarak, "İnsanlar hâlâ nezakete, saygıya ve iyiliğe inanıyor. Ancak kamusal alanda utanma duygusu kaybolmuş gibi görünüyor" dedi.

TEPKİ ÇEKEN VİDEO NASIL PAYLAŞILDI?

Söz konusu video, 5 Şubat'ta Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social'da paylaşıldıktan kısa süre sonra silindi. Videoda, Barack ve Michelle Obama'nın yüzlerinin, "The Lion Sleeps Tonight" şarkısı eşliğinde dans eden iki animasyon maymunun üzerine yerleştirildiği görüldü.

Görüntüler, 2020 ABD seçimlerinde seçmen hilesi yapıldığına dair asılsız iddiaları ele alan bir videonun son bölümünde yer aldı ve büyük tepki çekti.

TRUMP ÖZÜR DİLEMEDİ

Trump, 6 Şubat'ta bir gazetecinin yönelttiği soruya yanıt vererek videoyla ilgili özür dilemeyi reddetti. "Hayır, hata yapmadım" diyen Trump, paylaşımın başında herhangi bir sorun görmediğini savundu.

Trump ayrıca videonun Aslan Kral'dan esinlendiğini öne sürerek, "Kimse bunun bu şekilde biteceğini bilmiyordu. Eğer bilselerdi muhtemelen kaldırırlardı" ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY'DAN SAVUNMA

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, People dergisine yaptığı açıklamada Trump'ı savundu. Leavitt, videonun Başkan Trump'ı "Ormanın Kralı" olarak tasvir eden bir internet meme'inden alındığını iddia ederek, "Lütfen sahte öfkeyi durdurun" dedi.

Daha sonra yapılan resmi açıklamada ise paylaşımın kimliği açıklanmayan bir Beyaz Saray çalışanı tarafından "yanlışlıkla" yapıldığı ve ardından kaldırıldığı belirtildi.

SORUMLUYA CEZA YOK

12 Şubat'ta bir muhabirin, videoyu paylaşan kişinin görevden alınıp alınmadığını sorması üzerine Trump, "Hayır" yanıtını verdi. Beyaz Saray, söz konusu personelin disiplin cezası alıp almadığına ilişkin de detay paylaşmadı.

Obama'nın açıklamaları, ABD'de seçim süreci ve siyasi dil tartışmalarının yeniden alevlenmesine neden olurken, video uluslararası kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı.