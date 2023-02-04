Bankamatikte para kalmayınca müşteriler soyunarak bankayı protesto etti

Nijerya'da hükümet mevcut banknotları kaldırıp yeni banknotlara geçilmesi kararı aldı. Ancak bu geçiş sürecinde bankalarda para kalmadı.

SOYUNARAK PROTESTO ETTİLER

ATM'lerden para çekemeyen ve bankalardan da istedikleri miktarda para alamayan bazı Nijeryalılar ise durumu ilginç bir şekilde protesto etti. Ülkenin bazı bölgelerinde vatandaşlar, ATM'lerin önünde soyundu. Twitter'da paylaşılan videoda ise hesabında 520,000 Nijerya Nairası olan bir kişi, parasının tamamını çekmek istedi. Banka görevlileri nakit sıkıntısından dolayı kendisine 20,000 Nijerya Nairası'ndan fazla veremeyeceklerini söyleyince müşteri elbiselerini tamamen çıkararak durumu protesto etti.

NE OLMUŞTU?

Hükümet, banknotları 'daha güvenli' olacağını öne sürerek yeni tasarımlarla değiştirme kararı almıştı. Ancak değişim söz verilen tarihte yapılamadı. Bu nedenle bankalar müşterilerine talep ettikleri paraları veremiyor.