Balıkesir'deki 6.1'lik deprem İstanbul'u tetikler mi? Uzmandan net yanıt

Güncelleme:
Balıkesir'de gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki sarsıntının Büyük İstanbul depremiyle bağlantısı olup olmadığını Haberler.com ekranlarında değerlendiren İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Cansız, iki fay hattının tamamen bağımsız olduğunu vurgulayarak, "Bu depremin İstanbul'u tetikleme ihtimali yok" dedi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, "Büyük İstanbul depremi tetiklendi mi?" sorusu yeniden gündeme geldi. Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'a konuk olan İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Cansız, iki fay hattının birbirinden tamamen bağımsız olduğunu belirterek, "Bu deprem İstanbul depremine etki etmez" ifadelerini kullandı. Cansız, Türkiye genelinde deprem risk haritasını da değerlendirerek, Manisa, Kütahya, İzmir, Bursa ve Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerindeki birçok noktada sarsıntı beklediklerini söyledi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde de hissedilirken; Sındırgı'da 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi de yaralandı.

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ TETİKLENDİ Mİ?

Balıkesir'deki sarsıntı Büyük İstanbul depremini etkiler mi? sorusunu yanıtlayan Doç. Dr. Sinan Cansız, "Şimdi depremin merkezine baktığımız zaman Batı Anadolu'da yani Ege Bölgesi'nde dediğimiz erili, ufaklı, bağımsız faylardan oluşan faylardan birisinde meydana gelmiş. Aslında Gediz Fayı'na devam eden Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden devam eden bir fayda meydana geliyor.Tarihsel olarak orada çok sayıda deprem meydana gelmiş ve 1900'lü yıllardan itibaren de 7.2'ye kadar büyüklükte deprem üretmiş bir faydan bahsediyoruz.Bu depremin İstanbul fayı ile herhangi bir ilişkisi yok. Yani ikisi birbirinden tamamen ayrı bir fay hattı üzerinde. Biri Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde, diğeri de Batı Anadolu fay hattı üzerinde olan Balıkesir'de meydana geliyor. Yani bu fayın İstanbul depremini tetikleme, İstanbul depremine bir etkisi gibi bir durum söz konusu değil. Bu fayda meydana gelen bu deprem tamamen bağımsız bir deprem ama 6.1 bir deprem. Bu bölgede olan en büyük deprem de yaklaşık 7.2'lik bir deprem." dedi.

"MANİSA, KÜTAHYA VE İZMİR'DE DEPREM BEKLİYORUZ"

Türkiye'nin genel deprem riskini değerlendiren Cansız, "Tüm Türkiye'nin FAY haritasına baktığımız zaman bugün ben size sadece en güvenli yeri söyleyebilirim. İşte Kahramanmaraş'ta deprem oldu, enerjisinin büyük bir çoğunluğunu tükettiği için yakın zamanda Kahramanmaraş merkezli bir deprem olmaz diyebilirim. Onun haricinde Batı Anadolu'da, Manisa'da, Kütahya'da, İzmir'de, Bursa'da işte Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde sayacak olursak Erzincan'dan İstanbul'a kadar her noktada deprem olabilir. Yani 10 yılda 1 mutlaka 7 ve üstü bir deprem Türkiye'de meydana geliyor." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Melis Yaşar - Dünya
