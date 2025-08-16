Bakanlık açıkladı! İşte 8 Aralık'tan bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Suriye'deki gelişmeler sonrası Türkiye'den toplam 411 bin 649 Suriyelinin ülkesine dönüş yaptığını açıkladı. 2016'dan bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 151 bin 652 kişiye ulaştı.

8 AYDA 411 BİN KİŞİ SURİYE'YE DÖNDÜ

8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 411 bin 649 Suriyeli ülkesine geri dönüş yaptı. 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 151 bin 652 kişiye ulaştı. Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 543 bin 711 oldu.

SURİYELİLER DUYGULARINI ANLATTI

Öte yandan; İstanbul Arnavutköy Yerleşkesi'ndeki Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi'nde gönüllü geri dönüş işlemlerini yapan Suriyeliler, duygularını anlattı. Uzun yıllar kaldıkları Türkiye'den ayrılmanın hüznünü yaşadıklarını belirten Suriyeliler, kendi vatanlarına döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

BİRDE CESARETİNİZ VARSA DÜRÜSTÇE TÜRKİYEDE DOĞUP TÜRKİYEYE YERLEŞEN VATANDAŞLIK ALAN SURİYELİLERİN SAYISINI AÇIKLAYIN

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

TSK destekli, Hükümet güçleri ve Milli Suriye ordusu, temizlik yaptıkça yavaş yavaş hepsi döner ..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
