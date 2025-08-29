Bakan Yerlikaya, ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kütahya'da gerçekleştirilen güvenlik toplantısının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

BAKAN YERLİKAYA, ÜLKESİNE DÖNÜŞ YAPAN SURİYELİ SAYISINI AÇIKLADI

Bakan Yerlikaya, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024 tarihinden bu yana gönüllü olarak ülkelerine dönüş yapan Suriyelilerin sayısının 450 bin 169 olduğunu söyledi. Böylelikle ülkesine gönüllü dönüş yapan toplam Suriyeli sayısının 1 milyon 190 bin 172'ye ulaştığını belirten Bakan Yerlikaya, Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin sayısının ise Ağustos 2025 itibarıyla 2 milyon 506 bin 740'a gerilediğini ifade etti.

"TÜRKİYE, ESAD ZULMÜNDEN KAÇARAK ÜLKEMİZE SIĞINAN SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDA OLMUŞTUR"

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından konuya ilişkin bölüm şu şekilde: "Ülkemiz göç yönetimini Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde yürütmekte; tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır. Türkiye, 2011 yılında ülkelerindeki Esad zulmünden kaçarak ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimizin de her zaman yanında olmuştur.

"GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ İŞLEMLERİNİ BÜYÜK BİR HASSASİYETLE YÜRÜTÜYORUZ"

8 Aralık 2024 sonrasında yaşanan gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüş talepleri arttı, bu süreçte ülkemiz Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam etti, etmeye de devam ediyor. 8 Aralık 2024 Suriye'nin özgürleşmesinden bugüne kadar, ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 450 bin 169 oldu. Bugüne kadar ülkesine gönüllü geri dönüş yapan toplam Suriyeli sayısı ise 1 milyon 190 bin 172 olmuştur. 2022 yılında ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 3 milyon 535 bin 898 iken, Ağustos 2025 itibarıyla bu sayı 2 milyon 506 bin 740'a düşmüştür. Bu süreçte, Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz. Suriye'nin istikrara kavuşmasıyla birlikte gönüllü geri dönüşlerin sayısı da artmaya devam edecektir."