Bakan Özer, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, KKTC'deki resmi temasları kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasında eğitim alanındaki iş birlikleri ele alındı.

"Meslek eğitimde gerçekten son bir yılda çok önemli bir kazanım elde ettik. Özellikle mesleki eğitim merkezlerindeki çırak-kalfa sayısının arttırılmasıyla ilgili 25 Aralık 2021 tarihinde 3038 sayılı mesleki eğitim kanununda çok önemli değişiklikleri yürürlüğe soktuk. Bir yıl gibi kısa sürede 159 bin olan çırak-kalfa sayımız 1 bilyon 350 bine ulaştı. Gerçekten küçük ve orta ölçekli işletmelerin nitelikli insan kaynağı edinmesiyle ilgili çok önemli bir boşluğu karşılamış oldu."