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Bakan Kurum'dan Almanya'da COP31 diplomasisi: BM temsilcileri ve Avustralyalı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Kurum'dan Almanya'da COP31 diplomasisi: BM temsilcileri ve Avustralyalı mevkidaşı ile görüştü
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Almanya'daki Bonn İklim Değişikliği Konferansı'nda BM temsilcileri, Avustralya Bakanı Chris Bowen ve önceki dönem COP başkanıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Almanya'da düzenlenen Bonn İklim Değişikliği Konferansı kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ve önceki dönem COP başkanıyla bir dizi ikili görüşme ve heyetler arası toplantı gerçekleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Almanya'daki temasları kapsamında ilk olarak Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile bir araya geldi. Görüşmenin detaylarına ilişkin sanal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "COP31 Başkanlığı vizyonumuz doğrultusunda Eylem Gündemimizin önceliklerini paylaşarak, somut sonuçlar üretecek alanları ele aldık. Bonn'da yürütülen müzakereleri, COP31'de alınacak kararlara zemin oluşturması bakımından çok önemsiyoruz. Avustralya ile yakın iş birliğimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, programı kapsamında daha sonra BM Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Kalkınma Programı (UNDP) Politika ve Program Destek Bürosu Direktörü Marcos Neto ile görüştü. Kurum, bu görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda ise COP31'e giden sürece yönelik hazırlıkların ve atılacak adımların ele alındığını kaydetti.

BM İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İCRA SEKRETERİ İLE GÖRÜŞME

Temaslarını sürdüren Bakan Kurum, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell ile de bir araya geldi. Yürütülen ortak çalışmalara değinen Kurum, "COP31 hazırlıkları sürecinde, UNFCCC Sekretaryası ile yürüttüğümüz yakın iş birliğini ve ilk Küresel Durum Değerlendirmesi sonuçlarının somut iklim eylemlerine dönüştürülmesi hedefini değerlendirdik. Bonn sürecinde ortaya çıkacak değerlendirmelerin de ortak hedeflerimize sağlayacağı katkıları ele aldık" mesajını paylaştı.

BM, AVUSTRALYA VE ÖNCEKİ DÖNEM COP BAŞKANI İLE 4'LÜ TOPLANTI

Bakan Kurum, ikili temaslarının ardından Avustralyalı Bakan Chris Bowen, UNFCCC İcra Sekreteri Simon Stiell ve COP30 Başkanı Andre Correa do Lago ile ortak bir toplantı gerçekleştirdi. Bonn programı kapsamında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Yardımcı Organları Başkanları ile de bir araya gelen Bakan Kurum; Chris Bowen'ın da katıldığı bu toplantıda UNFCCC Uygulama Yardımcı Organı (SBI) Başkanı Julia Gardiner ve Bilimsel ve Teknolojik Danışma Alt Kurulu (SBSTA) Başkan Yardımcısı Carol Franco ile görüşmeler yaptı.

Bakan Kurum'a Bonn programında; COP31 CEO'su, Türkiye'nin İklim Değişikliği Başmüzakerecisi ve Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar da eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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