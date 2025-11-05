Haberler

Bakan Işıkhan, Küresel Sosyal Adalet Koalisyonu Forumu'na katıldı

Bakan Işıkhan, Küresel Sosyal Adalet Koalisyonu Forumu'na katıldı
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2'nci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da Küresel Sosyal Adalet Koalisyonu Forumu'na katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2'nci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi kapsamında Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından düzenlenen Küresel Sosyal Adalet Koalisyonu Forumu'nda katılımcı ülkelerin temsilcileri ile bir araya geldik. Ülkemizin güçlü istihdam politikalarını, yeşil ve dijital dönüşümün tamamlanması için attığımız adımları, tüm insanlık için ortaya koyduğumuz 'Daha Adil Bir Dünya' hedefini aktardık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın mimarı olduğu Türkiye Yüzyılı'nda tüm bu hedeflerimizi gerçekleştirmek ve dünyaya örnek bir model sunmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
