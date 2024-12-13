Bakan Güler'den tüm dünyaya Suriye çağrısı: İsrail'e sessiz kalmayın

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde yürütme adına söz aldı.

"İŞGALCİ ZİHNİYETİNİN EN AÇIK YANSIMASIDIR"

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından işgale kalkışan İsrail'e sert tepki gösteren Bakan Güler, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, Suriye'deki saldırılarıyla bölgede yeni bir istikrarsızlık yaratmaktadır. İsrail'in bu girişimleri, işgalci zihniyetinin en açık yansımasıdır. Uluslararası camia, Suriye'de önemli bir fırsat penceresinin açıldığı bu tarihi sürece destek vermeli ve İsrail'in eylemlerine sessiz kalmamalıdır. Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridoruna mani olurken, Irak'ın kuzeyinde kilit kapatılmış ve terör örgütünün bölgedeki kampları yerle bir edilmiştir."