Milli Savunma Bakanı Güler, Almanya'da

BAKAN GÜLER, BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİNİ ZİYARET ETTİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Almanya'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında, Berlin Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Burada Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan ile görüşen Bakan Güler, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

