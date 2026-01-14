Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, Almanya'da

Milli Savunma Bakanı Güler, Almanya'da
Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Almanya'daki resmi ziyaretinde Berlin Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek Büyükelçi Gökhan Turan ile görüşüp çalışmalar hakkında bilgi aldı.

BAKAN GÜLER, BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİNİ ZİYARET ETTİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Almanya'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında, Berlin Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Burada Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan ile görüşen Bakan Güler, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

