Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan'da Azerbaycanlı Mevkidaşı ile Görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Gürcistan'da Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir araya geldi.