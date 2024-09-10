Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan'da Azerbaycanlı Mevkidaşı ile Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı için Gürcistan'a gitti. Burada Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir görüşme gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki savunma iş birliği ve güvenlik konuları üzerinde duruldu.
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Gürcistan'da Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir araya geldi.