Bakan Göktaş, 2'nci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi genel kuruluna hitap etti

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 2'nci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi genel kuruluna hitap etti.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin sosyal kalkınma vizyonunu ortaya koyduğu niyet beyanını genel kurula sunarak, sosyal kalkınmanın geleceğini yeniden tanımlamak ve insanı merkeze alan yeni bir küresel dayanışma ruhunu güçlendirmek üzere bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Dünyanın büyük bir sınavdan geçtiğini belirten Göktaş, "Eşitsizlikler derinleşiyor, dijital çağın imkanları kadar riskleri de büyüyor, aile bağları zayıflıyor. Yalnızlık, yeni bir yoksulluk biçimi haline geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Göktaş, sosyal izolasyon ve toplumsal çözülmenin, ailenin güvenli bir liman olma rolünü yeniden hatırlattığını söyleyerek, doğurganlık krizi yaşayan ülkelerin nüfus artışının kalkınmanın itici gücü olduğunu fark ettiklerini kaydetti.

Türkiye'nin güçlü ekonomi ve istikrarlı yönetimin yanı sıra sosyal politikaları da toplumsal refahın temel unsuru olarak gördüğünü vurgulayan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, insan odaklı sosyal politikalarla adil ve kapsayıcı bir kalkınma yaklaşımı uyguluyoruz. Bu kapsamda kadınların güçlenmesi, çocukların korunması, engellilerin bağımsız yaşam hakkı, yaşlıların aktif yaşamı ve gençlerin üretken bireyler olarak yetişmesine yönelik politikalarımız sürüyor. Sosyal yardımlarımızı geçici destekten kalıcı refaha dönüştürerek vatandaşlarımızın toplumsal üretimin öznesi haline gelmesini hedefliyoruz."

Bakan Göktaş, küresel ölçekte yaşanan savaş, çatışma, göç, yoksulluk, afet ve iklim krizlerinin ortak sorumluluk gerektiren sınamalar olduğunun altını çizerek, "Bu krizi, ne yazık ki, Gazze'de masum insanların en temel haklarından mahrum bırakılmasında somut biçimde gördük" dedi.

Doha Siyasi Deklarasyonu'nun kalıcı barış, sürdürülebilir refah ve kalkınmanın insanla başladığı mesajını verdiğine işaret eden Göktaş, 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için küresel dayanışmanın güçlendirilmesi, kaynakların adil paylaşımı ve sosyal yatırımların önceliklendirilmesi gerektiğini aktardı.

Türkiye'nin hiçbir ülkenin geride kalmadığı, herkes için insana yakışır yaşam koşullarının sağlandığı bir gelecek inşa etme iradesine sahip olduğunu belirten Göktaş, "Birlikte hareket ederek daha adil bir dünya kurabileceğimize inanıyoruz" diyerek konuşmasını tamamladı.