Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı arasında samimi sohbet

Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı arasında samimi sohbet
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı arasında samimi sohbet
Haber Videosu

Dünyanın kilitlendiği barış müzakereleri İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda başladı. İlk görüşme Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşirken toplantı öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio arasındaki samimi sohbet kameralara saniye saniye yansıdı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri bugün İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda resmen başladı. İlk görüşme Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık ettiği Türkiye, ABD ve Ukrayna arasında gerçekleşirken ikinci görüşme ise saat 12:30'da Türkiye-Rusya-Ukrayna heyetleri arasında yapılacak.

Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı arasında samimi sohbet

Dolmabahçe'deki ilk görüşme öncesinde ise bahçede sıcak görüntüler kaydedildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, müzakereler için İstanbul'a gelen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile toplantı öncesinde samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı arasında samimi sohbet

HEYETLER ARASI SAMİMİ SOHBET

Türkiye ve ABD heyetlerinde yer alan çok sayıda kişinin de katıldığı sohbet sırasında barış müzakerelerine ilişkin detaylı bilgi paylaşımları yapıldı.

Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı arasında samimi sohbet

GÖRÜŞMELERE KİMLER KATILACAK?

ABD heyetinde ülkenin Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg yer alıyor.

Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov yer alıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, meyve ağaçlarında yaprak kalmadı

Ceviz büyüklüğünde yağdı, ağaçlarda yaprak kalmadı
DEM'li Tuncer Bakırhan'a açık açık soruldu: Özerklik istiyorlar mı?

DEM Parti özerklik istiyor mu? Açık açık soruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü sunucudan magazin dünyasını sarsacak sözler: Onları tuvalette yakaladım

Ünlü sunucudan bomba itiraf: Tuvalette cinsel temasta bulunuyorlardı
Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi: O oyuncuyu sana alacağım

Taraftar çıldıracak! Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi
Düğün sezonu öncesi vatandaşlara 'sahte altın' uyarısı

Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Konya'daki depreme yakalanan kadının ilk tepkisi gülmek oldu

Depreme yakalanan kadının verdiği tepki bomba
Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarının hapsi istendi

Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarına hapis istemi
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti

Hindistan'da Türk havacılık devine ağır yaptırım
Özgür Özel'den 'Espresso Lab' çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı

Özgür Özel'den "Espresso Lab" çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.