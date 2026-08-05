Fidan, Amman'da Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Ziyaret kapsamında bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı. Toplantıda, ortak güvenlik ve işbirliği konularının masaya yatırıldığı belirtildi. Fidan'ın temasları, dört ülke arasındaki diplomatik diyaloğun güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da, Türkiye-Mısır-Pakistan- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı