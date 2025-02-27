Bakan Fidan: Trump akıl tutulması yaşıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Al Jazeera'nın sorularını yanıtladı. Fidan, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin, İsrail'in güvenliğini, iki devletli çözümde değil de İsrail'in bölgede yaygınlaşmasıyla, yayılmacılığıyla gördüğünü ifade etti.

"İSRAİL SONSUZA KADAR BUNU YAPAMAZ"

Fidan, Müslüman ve Arap ülkeleri olarak İsrail yönetimine "Gel iki devletli çözümü kabul et. Hem Arap ülkeleriyle hem diğer Müslüman ülkelerle barışını yap" dediklerini belirterek şöyle devam etti: "Sen de güvenliğini hisset, diğerleri de. Fakat Filistinlilere devlet vermeyi bırakın, Filistin topraklarını ilhak edip onun da ötesinde Lübnan'ı, Suriye'yi işgal etmeye yönelik planları olduğunu görüyoruz. Sonsuza kadar bunu yapamazsınız. Şimdi Amerika size yardım ediyor bu konuda, bu yanlış politika konusunda ama bu politika sürdürülebilir politika değil. Onun yerine, gelin Arap ülkeleri hazır, Türkiye hazır, iki devletli çözümle siz hem kendinizi rahat hissedin, güvende hissedin hem de bölge rahat olsun. Bu türden işgal hareketleri, bu tür geniş işgal politikaları, kontrol altına alma politikaları çok tehlikeli sonuçlar üretir."

"Güvenlik tedbirleri ve Türkiye'nin İsrail'e vereceği garantilerden bahsedilmişti ve böylece Suriye'nin güneyinde bir savunma mekanizması olmayacaktı. Böyle bir konuyu İsrail ya da Suriye ile görüştünüz mü?" sorusuna karşılık Bakan Fidan, İsrail ile bu türden konuları görüşmediklerini, zaten Suriye'nin şu anda kendi milli birliğini, bütünlüğünü sağlama yolunda adım attığını ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasının fevkalade önemli olduğunu söyledi.

"UKRAYNA SAVAŞINDA SONA GELİNDİĞİNE İLİŞKİN EMARELER VAR"

Bakan Fidan, Rusya ile Amerika arasındaki müzakereler ve Ukrayna'daki savaşla ilgili, Türkiye'nin ara buluculuk rolüne ilişkin soruyu yanıtladı. Ukrayna savaşında bir sona gelindiğine ilişkin emareler olduğunu, burada tarafların hangi şartlar altında, nasıl ateşkese gideceklerine dair tartışmaların olduğunu belirten Fidan, Amerika ve Rusya'nın bu tartışmalar için temsilci atayacaklarını ve her iki tarafta da siyasi iradenin oluştuğunu söyledi.

Fidan, Amerikalıların verileri toplayıp daha sonra bir yol haritası üzerinde çalışacaklarını, bunları taraflara teklif edeceklerini belirterek şöyle konuştu: "Bu haritaya muhakkak tarafların, hem Rus tarafı olsun hem Ukrayna tarafının olsun, Avrupalıların olsun herkesin bir değişiklik talebi, teklifi olacak. Önümüzdeki birkaç ayın ben bu açıdan çok hızlı ve yoğun geçeceğini düşünüyorum, Ukrayna savaşını durdurma adına. Yaza kadar bir şeyleri görmemiz lazım."

Fidan, Avrupa'ya Amerika'nın sağladığı güvenlik şemsiyesinin altında kurulan Avrupa Birliği, Avrupa demokrasileri, Avrupa ekonomisi olduğunu, bütün bunların olmadığı bir dünyada Avrupalıların muazzam bir güvenlik krizi içine girdiklerini ve bunu da şu anda tartıştıklarını gördüklerini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"AB, BAŞKA BİR GÜVENLİK YAPISI İÇİNDE KENDİLERİNİ BULMAK İSTEYEBİLİRLER"

"Ukrayna meselesindeki Amerikan pozisyonu, Sayın Trump'ın ilk başta ortaya koyduğu pozisyon, 'Ruslarla ilişkileri normalleştirmeliyiz, savaşı durdurmalıyız, milyonlarca insanın ölümü artık son bulmalı' pozisyonu bu noktada çok farklı bir mesaj gönderiyor Avrupa'ya. Şimdi, Avrupalıların, bu Almanya'daki çıkan seçimden sonra da gördük, kazanan lider Sayın Merz de söyledi. Artık yaza kadar belki Avrupa Birliği veya Avrupa ülkeleri, başka bir güvenlik yapısı içinde kendilerini bulmak isteyebilirler, NATO'nun dışında."

"BİZİM HALA RESMİ OLARAK GÖRÜŞÜMÜZ AB ÜYELİĞİDİR"

Fidan, Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin soruya şöyle karşılık verdi: "Avrupa Birliği'ne ilişkin, Türkiye'nin, dün Cumhurbaşkanı'mız kabine sonrasında da ifade etti, bizim hala resmi olarak görüşümüz AB üyeliğidir. Bu konudaki perspektifimiz siyasi irade tarafından değiştirilmedi. Ama Avrupalıların biliyorsunuz kimlik politikalarından dolayı Türkiye'yi içine almama gibi bir konusu var. Şimdi yeni dönemde, yeni şartlar altında bunu tekrar gözden geçirirler mi? Umarım geçirirler."

"TRUMP'IN GAZZE PLANINI KABUL ETMEYECEĞİZ"

Gazze'de ateşkesin sona ermesi ve İsrail'in saldırılarına devam etmesi ihtimaline ilişkin değerlendirmesi sorulan Fidan, bunun iyi olmayacağını belirterek, "Burada tabii ki özellikle başta Mısır, Ürdün, Körfez ülkeleri olmak üzere bir tavır geliştirmeleri gerekiyor. Yani İsrail'e karşı bir tavır geliştirmeleri gerekiyor. Bu tavırlar tolere edilebilir değil." dedi. Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi devralma ve Filistinlileri zorla yerinden etme planını Türkiye'nin kabul etmeyeceğini ve bu planın ciddiye alınmaması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin bu konudaki tavrının net olduğunun altını çizen Fidan, "Bunu savunan dünyada herhalde iki ülke çıkar. Bir Amerika, bir İsrail. Onun dışında dünyanın geri kalanı buna karşı." diye konuştu.

Bu planı "akıl tutulması" olarak nitelendiren Fidan, Arap ülkelerinin, Gazze'nin yeniden inşası, yönetimi, idaresi ve güvenlik konularıyla ilgili bir plan üzerinde çalıştığını ifade etti.