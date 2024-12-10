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Bakan Fidan: Şam büyükelçiliğinin yeniden açılması için çalışma başlattık

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 26 Mart 2012'de faaliyetlerini durduran Şam büyükelçiliğinin yeniden açılıp açılmayacağına yönelik soruya "Çalışma başlattık, şartların oluşmasına bakacağız" yanıtını verdi.

27 Kasım Çarşamba günü Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalifler birçok şehri tek bir çatışmaya bile girmeden tek tek ele geçirirken 61 yıllık Baas rejimini de çökertti.

BAKAN FİDAN'A KRİTİK SORU

Yaşanan bu gelişme dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a katıldığı yayında "Şam Büyükelçiliği yeniden açılacak mı?" sorusu yöneltildi.

"ŞARTLARIN OLUŞMASINA BAKACAĞIZ"

26 Mart 2012'de faaliyetlerini durduran büyükelçiliğin yeniden açılması için çalışma başlattıklarını ifade eden Bakan Fidan "Şartların oluşmasına bakacağız" dedi.

Şam Büyükelçiliği yeniden açılacak mı? Bakan Fidan yanıtladı

2012'DE FAALİYETLERİNİ DURDURMUŞTU

Şam'da diplomatik misyonların yoğunlaştığı Ravda Meyda yakınlarında bulunan Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddete başvurulduğu süreçte hizmet vermeye bir süre devam etmiş ancak 26 Mart 2012'de faaliyetlerini durdurmuştu. Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de bu kararla Türkiye'ye dönmüştü.

Şam Büyükelçiliği yeniden açılacak mı? Bakan Fidan yanıtladı

REJİM DESTEKÇİLER SALDIRIDA BULUNMUŞTU

Türkiye'nin Beşşar Esed rejiminin halkın taleplerini karşılaması için yaptığı diplomatik girişimler, rejim tarafından göz ardı edilirken Türk Büyükelçiliği, Halep Başkonsolosluğu ve Lazkiye'deki Türkiye Fahri Konsolosluğuna 14 Kasım 2011'de rejim destekçisi gruplar saldırıda bulunmuştu. Gruplar, Türk diplomatik misyonlarına girmeye çalışıp binaların camlarını kırmış, Türk bayrağını yakmıştı. rejimin devrildiği Şam'da dışardan görüntülediği Büyükelçilik binasının dış tarafında hasar gözlenmedi.

Bakan Fidan: Şam büyükelçiliğinin yeniden açılması için çalışma başlattık
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAliya:

Allah yardımcınız olsun. güçlü Türkiye ye dost bir devlet kurulur inşaallah.

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Haber YorumlarıAhmet null:

israil bizden önce şama girecek gibi görünüyor sayın Fidan..

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Haber YorumlarıMehmet Uçar:

israil alıyor oraları israile büyükelçiliğe gerek yok...

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Haber YorumlarıUğur Onur:

Şam'da israil devleti olacak bu gidişle ne açıyorsunuz anlamadık?

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