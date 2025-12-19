Bakan Fidan 'Sabrımız tükeniyor' dedi, Şam yönetiminden ilk somut adım geldi

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından başlayan geçiş sürecinde, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) yeni devlet yapısına entegrasyonu konusunda Şam yönetimi ilk somut adımı attı. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara tarafından onaylanan 13 maddelik entegrasyon yol haritasının SDG'ye resmen iletildiğini açıkladı.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DUYURULACAK

Suriye merkezli +963 media'ya konuşan bir hükümet yetkilisi, entegrasyon sürecine ilişkin uygulama mekanizmasının önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacağını belirterek, sürecin hem siyasi hem de askerî boyutlar içerdiğini ifade etti.

3 AYRI TÜMEN HALİNDE YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Şam yönetiminin sunduğu teklife göre SDG, Suriye ordusu bünyesinde üç ayrı tümen halinde yeniden yapılandırılacak. Bu kapsamda ilk tümenin kuzeydoğu sınırlarının güvenliğinden sorumlu olacak Sınır Koruma Tümeni olarak görev yapması planlanıyor. İkinci tümen, SDG bünyesindeki mevcut kadın birliklerini kapsayan Kadın Tümeni şeklinde yapılandırılacak. Üçüncü tümen ise aşırılıkçı gruplara karşı yürütülecek operasyonlarda doğrudan Şam yönetimiyle koordinasyon sağlayacak Terörle Mücadele Tümeni olarak tanımlandı.

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Müzakere Komitesi de, Suriye ordusunun askerî yapılanması içinde üç SDG biriminin korunması konusunda ön anlaşmaya varıldığını duyurdu. Syria in Transition dergisinin aktardığına göre SDG, bu çerçevede Suriye ordusuna bağlı diğer birliklerin Fırat'ın doğusuna konuşlandırılmasına karşı çıkıyor ve bölgede yalnızca kendi tümenlerinin varlığını şart koşuyor.

SURİYE ORDUSU ÜLKENİN KUZEYDOĞUSUNA GİRMEYECEK

Teklifin dikkat çeken maddelerinden biri ise Şam'a bağlı ordu ve güvenlik güçlerinin kuzeydoğu Suriye'ye girmeyeceğine dair verilen taahhüt oldu. Bu düzenlemenin, SDG'nin bölgedeki fiili özerk kontrolünü büyük ölçüde koruması anlamına geldiği değerlendiriliyor. Plan kapsamında ayrıca savunma bakan yardımcılığı, içişleri bakan yardımcılığı ve genelkurmay başkan yardımcılığı görevlerinden üçünün SDG'nin göstereceği adaylara verilmesi öngörülüyor. Yaklaşık 70 üst düzey SDG mensubunun da yeni Suriye ordusunun komuta kademesine dahil edilmesi planlanıyor.

BAKAN FİDAN: SABRIMIZ TÜKENİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise TRT World'e verdiği röportajda, 10 Mart anlaşmasının uygulanmasının geciktiğini belirterek SDG'ye çağrıda bulundu. Fidan, "Biz sadece işlerin diyalog, müzakereler ve barışçıl yollarla ilerlemesini umuyoruz. Ancak SDG, ilgili aktörlerin sabrının tükenmekte olduğunu anlamalıdır" dedi. 31 Aralık 2025'e kadar hayata geçirilmesi öngörülen entegrasyon süreci, hem Şam-SDG ilişkileri hem de Türkiye, ABD ve bölgesel aktörler açısından Suriye'nin yeni güvenlik mimarisini belirleyecek kritik bir eşik olarak görülüyor.