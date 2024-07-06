Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri Bakanı ile Şuşa'da buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında Azerbaycan'ın Şuşa kentinde Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.