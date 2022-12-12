Esad ile masaya oturulacak mı? "Hazırız" mesajı veren Türkiye, tek şart sundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Suriye ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda dikkat çeken mesajlar verdi.

"BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"

Çavuşoğlu, "Suriye'de rejim gerçekçi davranırsa, terörle mücadele; siyasi süreç ve Suriyelilerin dönüşü konularında birlikte çalışmaya hazırız. Aksi zaten düşünülemez. PKK/PYD/YPG'nin Suriye ve Irak'ta barınmasına izin vermeyiz, kim ne derse desin gereğini yaparız, muhataplarımız sessiz kalırsa kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Türkiye'nin haklı davasında birlikte hareket edelim. AİHM verdiği kararlar siyasidir. Türkiye'ye gelince baskı yapılıyor. Biz bu çifte standarttan bahsediyoruz, aynısı neden Yunanistan'a da yapılmıyor. AİHM'i biz ikiyüzlü ve kararlarının siyasi olduğunu kapalı toplantılarda da söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

"SURİYE İLE DE BU İŞ YOLUNA GİREBİLİR"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın açılış resepsiyonunda Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile sohbet etmişti. Erdoğan ve Sisi'nin samimi sohbeti, Mısır'ın yanı sıra Suriye'yle de ilişkilerin normalleşmesi beklentilerini artırmıştı. Erdoğan, Konya'da geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Şimdi bizim Birleşik Arap Emirlikleri ile münasebetlerimiz gayet iyi bir konumda. Daha da iyi olacak. Bu malum bazı çevreleri rahatsız ediyor. Bundan sonraki süreçte nasıl Mısır ile bu iş yoluna girdiyse aynı şekilde Suriye ile de bu iş yoluna girebilir. Siyasette küslük olmaz" dedi.