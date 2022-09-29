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Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a gözdağı: Onlar Adalar'ı silahlandırırken biz de gerekeni yapacağız

Dünya Haberleri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın son dönemde artarak devam eden provokasyonlarına ilişkin konuştu. Çavuşoğlu, "Yunanistan adaları silahlandırırken biz de gerekli adımları atacağız" dedi.

Geçtiğimiz hafta Yunanistan'ın gayri askeri alan kapsamındaki Adalar'a zırhlı araç sevk etmesi, iki ülke arasındaki ipleri iyice gerdi.

"ADALAR'IN SİLAHSIZLANDIRILMASI ŞART"

Duruma tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün bunlar İHA'larla tespit edildi. Tespit etmekle kalmadık, Amerikan zırhlıları bizi tehdit etmek için kullanılıyor. ABD'ye diyoruz, Türkiye gibi bir müttefik bulamazsın. Gerek ABD'ye gerek Yunanistan'a uyarımızı yaptık. ABD'de 17 Eylül'de son mektubumuzu gönderdik. Yunanistan bu meseleyi yok sayıyor, görüşmekten kaçıyor. Biz burada uluslararası yargı yolunu kapadıklarını görüyoruz. Uluslararası yargıdan yanaysan, neden görüşmekten kaçıyorsun? Lozan'a göre buralar özel bir statüye tabi. Yunanistan'da toplam 9 ABD üssü mevcut. Bizim ABD'den beklentimiz Yunanistan'ı yanlış hesaplara sokmaması ve uluslararası kamuoyunu manipüle etmemesi. ABD maalesef Lozan'ı dinlemiyor. Yunanistan'ın, Ege'deki adaları silahsızlandırması şart." dedi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a gözdağı: Onlar Adalar'ı silahlandırırken biz de gerekeni yapacağız

"GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ"

Bugün katıldığı bir basın toplantısında gündemi değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Yunanistan'a gözdağı verdi. Çavuşoğlu,"Yunanistan adaları silahlandırırken biz de gerekli adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Hamit Gündoğdu:

Atacağız yerine atmaya başladık deseydi düşmana korku dosta ise daha güven gelirdi. Gerçi İHA fotoğrafı bile onları tirsak hale getirmiştir. Bir daha ki seferde resim çekmek değil hediyelerimiz olur bunu bil Yunan!!!

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Qwe Qwe:

Yunanistan Türkiye savaşını hiç kimse göze alamaz. Çünkü Fransa direk destek çıkacak Yunanistan a. Bu tarafta Azerbaycan bize destek olacak. Çok büyük bir savaş olur ve tüm dünya olumsuz etkilenir.

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Dr.Kimbel:

Yılan başı ağrıdımı otoyola çıkarmış micotokise bir paket aspirin ve bir paket türkova gönderilsin

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