Bahçeli'nin 'İsrail'e 24 saat süre veriyoruz' sözlerinin ardından MHP'den dikkat çeken video

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken MHP lideri Devlet Bahçeli, "24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa Türkiye süratle devreye girmeli" demişti. Verilen 24 saat süre dolarken, MHP'nin resmi hesabından Gazze'deki acı görüntüler paylaşıldı. Videoda Ferdi Tayfur'un "Acılar" şarkısı kullanıldı.

24 SAAT SÜRE VERMİŞTİ

7 Ekim'den bu yana Gazze, İsrail'in saldırılarıyla mücadele ediyor. Aralıksız bombalanan kentte 5 binden fazla insan katledilirken MHP lideri Bahçeli 2 gün önce bir paylaşım yaparak "Milliyetçi Hareket Partisi olarak çağrımız şudur: Eğer bugünden itibaren 24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa, saldırılar durmazsa, mazlumların üzerine bombalar bırakılmaya ısrarla devam ederse, milletimle açık açık paylaşıyorum ki, Türkiye süratle devreye girmeli, tarihi, insani ve inanç sorumluluğunun gereği her neyse yapmalıdır. Gazze'yi koruma ve kollama misyonunu üstlenmek bize ecdadımızın mirasıdır" dedi.

FERDİ TAYFUR'LU GAZZE VİDEOSU

Verilen süre dolarken MHP'nin resmi hesabından dikkat çeken bir Gazze videosu yayınlandı. Bahçeli'nin İsrail tepkisine yönelik sözleriyle başlayan videonun devamında, Gazze'deki acı görüntüler yer aldı. Arka planda ise Ferdi Tayfur'un Acılar isimli şarkısı çaldı.