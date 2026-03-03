Bahçeli: 'İran iç cephenin önemini açıklığa kavuşturdu'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ve İsrail'in ortak operasyonunda İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesini "tam anlamıyla alçaklık" diye niteledi.

Bahçeli, partisinin 3 Mart'taki grup toplantısında İran'daki gelişmelerle ilgili geniş değerlendirmelerde bulundu.

"Casuslar İran'ın en kilit ve mahrem alanlarına kademe kademe sızmışlardır, hain ve ajanlar içeride olunca kale kapısı kilit tutmamıştır" dedi.

İran'da yaşananların "iç cephenin önemi, milli birlik ve dayanışmanın değerini" açıklığa kavuşturduğunu söyleyen Bahçeli "Terörsüz Türkiye hedefine dudak büken aymazlar, ne yaptığımızı, neyi amaçladığımızı daha iyi görüyor musunuz?" diye sordu.

Türkiye'nin "bir felaket ve fecaatin kıyısından döndüğünü" öne süren Bahçeli, "İç cephemiz sarsılırsa sağımızın solumuzun zehirli aşiretlerle dolacağını merak ediyorum ne zaman görmeyi ümit ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, ABD'nin İsrail'in oyununa geldiğini savundu ve İran saldırısı "bölgesel ve küresel dengeleri sakatlayacak mahiyettedir" dedi.

"Bu saldırganlık gayrimeşrudur" diyen Bahçeli, İran konusunu ele alırken amacının, "tehdidin ne kadar yakınlaştığını" anlatmak olduğunu söyledi.

Erdoğan: 'Önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve diyalog kapısının açılması'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2 Mart'taki iftar programı sonrası da benzer ifadelerle İran'ın "gayri hukuki" bir şekilde hedef alındığını savundu.

Erdoğan, "Önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve diyalog kapısının açılmasıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı, "Böyle bir sürecin ortaya çıkartacağı ekonomik ve jeopolitik belirsizlikleri kimse taşıyamaz. Bunun için yangının daha fazla büyümeden söndürülmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da medya kuruluşlarının temsilcileriyle 2 Mart'ta iftar programında biraraya geldi ve İran'daki durumu değerlendirdi.

Fidan, İran'da "rejim değişikliği sonucunu doğuracak ölçekte bir dalgalanma şu an için görünmüyor" dedi.

Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının "ABD'yi kısa sürede sonuç almaya zorlayabileceğini" de değerlendirdi.

Fidan, sınırdaki duruma da değindi ve İran'ın vatandaşlarının ülke dışına çıkışına izin vermediğini söyledi.