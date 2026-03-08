Haberler

BAE'den Güney Kore'ye acil çağrı: Teslimatı hızlandırın

İran'ın her gün hedef aldığı ülkeler arasında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri zor duruma düştü. BAE'nin Güney Kore'den Cheongung-II hava savunma sistemlerinin teslimatını hızlandırması talebinde bulunduğu öğrenildi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore'den Cheongung-II hava savunma sistemlerinin teslimatını hızlandırmasını istedi.

"HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİN TESLİMATINI ÖNE ÇEKİN"

Ortadoğu'da tırmanan gerilim ve İran'ın füze saldırıları karşısında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), savunma hattını güçlendirmek için harekete geçti. BAE yönetiminin, Güney Kore ile daha önce imzaladığı 3,5 milyar dolarlık anlaşma kapsamında üretilen Cheongung-II hava savunma sistemlerinin teslimatının öne çekilmesini talep ettiği öğrenildi.

Özellikle Mart 2026 itibarıyla bölgede artan çatışma riski, BAE'nin sadece yeni bataryalar değil, aynı zamanda kritik stoklar için ek önleyici füze tedariki de talep etmesine yol açtı.

BAE'Lİ BAKANDAN PEŞ PEŞE GÖRÜŞMELER

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed el-Mezrui, ortak savunma işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli ülkelerin savunma bakanlarıyla görüşmeler yaptı.

BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Bakan Mezrui, bölgedeki gelişmeleri ele almak, savunma ortaklıklarını güçlendirmek ve ortak savunma işbirliği alanlarını geliştirmek amacıyla birçok dost ülkenin savunma bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

Görüşmeler sırasında Mezrui'nin ayrıca "İran'ın BAE'ye yönelik açık saldırılarına" da değindiği belirtildi.

Açıklamada, Mezrui'nin görüşme yaptığı ülkelerin Fransa, İtalya, Yunanistan ve Güney Kore olduğu kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com
