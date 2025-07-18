Bacaklarındaki şişlik dikkat çekmişti! Beyaz Saray Trump'ın yakalandığı hastalığı açıkladı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Leavitt, Trump'a "alt bacaklarında hafif şişlik" fark etmesinin ardından yapılan muayene sonrası bir kan dolaşımı sorunu olan "kronik venöz yetmezliği" teşhisi konulduğunu açıkladı.

"KRONİK VENÖZ YETMEZLİK TESPİT EDİLMİŞTİR"

Şeffaflık adına Trump'ın doktorundan gelen notun kamuoyu ile paylaşılmasını istediğini belirten Leavitt, notta "Geçtiğimiz haftalarda Başkan Trump, rutin tıbbi bakımına uygun olarak alt bacaklarında hafif bir şişlik olduğunu fark etti ve bu Beyaz Saray sağlık birimi tarafından kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Başkan, kapsamlı bir muayeneden geçirilmiş ve kronik venöz yetmezlik tespit edilmiştir. Özellikle 70 yaş üstü bireylerde sık görülen bir durumdur" ifadelerinin yer aldığını aktardı.

SAĞLIK DURUMUNUN 'MÜKEMMEL OLDUĞU' VURGULANDI

Trump'a ekokardiyogram yapıldığını da aktaran Leavitt, Trump'ın kalp yapısının ve fonksiyonlarının normal olduğunu, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği ya da sistemik hastalık bulgusu tespit edilmediğini açıkladı.

Leavitt, 79 yaşındaki Trump'ın sağlık durumunun mükemmel olduğunu vurguladı.

KRONİK VENÖZ YETMEZLİĞİ NEDİR?

Kronik Venöz Yetmezliği (KVY), bacaklardaki toplardamarların (venlerin) kanı kalbe geri taşıma görevini yeterince yerine getirememesi sonucu oluşan uzun süreli (kronik) bir sağlık sorunudur. Bu durum genellikle alt bacaklarda meydana gelir ve zamanla yaşam kalitesini etkileyebilir.

NEDENLERİ

KVY'nin en yaygın nedenleri şunlardır:

Toplardamar kapakçıklarının bozulması: Damar içindeki küçük kapakçıklar, kanın geriye doğru kaçmasını önler. Bu kapakçıklar hasar gördüğünde ya da zayıfladığında, kan damarda birikir.

Derin ven trombozu (DVT): Bacak derin toplardamarlarında pıhtı oluşması, damarlarda kalıcı hasar yaratabilir.

Genetik yatkınlık ve yaşlanma.

Uzun süre ayakta durma veya oturma, özellikle hareketsiz yaşam tarzı.

Hamilelik, obezite, sigara kullanımı ve kadın cinsiyet gibi risk faktörleri de KVY gelişiminde rol oynar.

BELİRTİLERİ

Kronik venöz yetmezlik yavaş gelişir ve şunlara yol açabilir:

Bacaklarda şişlik (ödem)

Ağrı, ağırlık hissi, kramp ya da kaşıntı

Ayak bileği çevresinde koyu renk değişikliği

Varis (gözle görülür genişlemiş damarlar)

Deri sertleşmesi veya incelmesi

İleri vakalarda açık yaralar (venöz ülser)

KORUNMA YÖNTEMLERİ

Uzun süre hareketsiz kalmaktan kaçının.

Düzenli yürüyüş ve bacak egzersizleri yapın.

Fazla kilolardan kurtulun.

Sigara içmeyin.

Gerekli durumlarda kompresyon çorabı kullanın.