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Azerbaycan uçağını kim düşürdü? Rusya'dan iddialara ilk yanıt

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Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düşen Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağını Rusya'nın düşürdüğü iddia edilmişti. Konuyla ilgili Rusya'dan ilk açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iddialarla ilgili "Soruşturma tamamlanana kadar beklememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Uçağın 2 kara kutusu da bulunurken, olayın kısa sürede açıklığa kavuşması bekleniyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Çeçenistan'ın başkenti Grozni'ye giden Azerbaycan Havayolları'na (AZAL) ait yolcu uçağı çarşamba günü Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düştü. Meydana gelen faciada 38 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi kurtuldu.

"UÇAĞI RUS FÜZESİ DÜŞÜRDÜ" İDDİASI

Olayla ilgili spekülasyonlar devam ederken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. AZAL uçağının Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi tarafından saldırıya uğradığı öne sürüldü. Euronews'e konuşan Azerbaycan hükümet kaynakları, kazaya karadan fırlatılan bir Rus füzesinin neden olduğunu doğruladı. Kaynaklara göre füze, Grozni üzerindeki bir drone hava faaliyeti sırasında 8432 sefer sayılı uçağa ateşlendi ve uçağın yanında patlayan şarapneller yolcuları ve kabin ekibini vurdu.

RUSYA'DAN İDDİALARA İLK YANIT

Uçağı düşürdükleri iddiasıyla ilgili Rusya'dan ilk açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov iddialara ilişkin "Soruşturmanın sonuçlarından önce herhangi bir hipotez ortaya atmak yanlış olur. Elbette bunu yapmayacağız. Kimse yapmamalı. Soruşturma tamamlanana kadar beklememiz gerekiyor" dedi.

Azerbaycan uçağını kim düşürdü? Rusya'dan iddialara ilk yanıt

KAZAKİSTAN DÜŞEN UÇAĞA İLİŞKİN KRONOLOJİYİ PAYLAŞTI

Kazak yetkililer, Aktau kentinde uçak kazası ile ilgili basına brifing verdi. Kazakistan Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev, burada Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Havayolu Şirketi AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçağın ülkenin Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle kazanın kronolojisini paylaştı.

İlk sinyali Kazakistan saati ile 10.43'te Rusya'nın Rostov hava kontrol merkezi memurları tarafından aldıklarını belirten Karabayev, bu sinyalde Mahaçkale ve Bakü'deki hava durumu nedeniyle mürettebatın Kazakistan'ın Aktau kentine uçmaya karar verdiğinin belirtildiğini söyledi.

Karabayev, Kazakistan hava sahasına girmeden önce uçağın kontrol sistemlerini kaybettiğini belirterek "Saat 10.53'te Rostov uçuş müdürü, Aktau'daki uçuş müdürüne uçağın yolcu kabinindeki oksijen tüpünün patladığı, yolcuların bilinç kaybı yaşadığı ve inişte sağlık müdahalesi talebinde bulunulduğu yönünde ek bilgi verdi." dedi.

Bundan sonra hemen Aktau havaalanında acil ekiplerin hazır hale getirildiğini aktaran Karabayev, "Saat 11.02'de uçak pilotları, Aktau havaalanı kulesi hava trafik memuruyla irtibat kurdu. Memur, uçağın havaalanına indirilmesi için gerekli tüm işlemleri sağladı. Uçağın pistle görsel teması sağlanması amacıyla pist ışıkları açıldı." ifadesini kullandı.

Karabayev, mürettebatın piste inmek için 2 girişimde bulunduğu ancak bu sırada irtifa kaybı ve rotasında dengesizlik gözlemlendiği ve saat 11.28'de mürettebatla irtibatın kesildiği, uçağın yere çarptığı bilgilerini verdi.

Azerbaycan uçağını kim düşürdü? Rusya'dan iddialara ilk yanıt

UÇAĞIN 2 KARA KUTUSU BULUNDU

Aktau Bölgesel Ulaşım Savcısı Abılaybek Ordabayev de olay yeri incelemelerinin sürdüğünü bildirdi. Olay yeri inceleme çalışmalarını Azerbaycan ile işbirliği içinde yürüttüklerini kaydeden Ordabayev, uçakta kurtulanların ve kazaya tanık olanların ifadelerine başvurulduğunu, uçağın enkazı dahil delil toplama çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Olay yerinin 4 bin metrekarelik geniş bir alan olduğunu ve güvenliğin sağlanması için çevrelendiğini aktaran Ordabayev, uçağın 2 kara kutusunun da bulunduğunu kaydetti. Ordabayev, uçak kazasında hayatını kaybeden 38 kişiden 9'unun kimliklerinin tespit edildiğini de sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı. Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA-DHA

Azerbaycan uçağını kim düşürdü? Rusya'dan iddialara ilk yanıt
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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